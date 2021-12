Kæmpe CL-drama: Smider sejren i målfest

Tyske Timo Werner har været hårdt kritiseret i Chelsea, hvor han har haft mere end almindelig svært ved at finde vej til netmaskerne.

Onsdag aften lignede den rapfodede tysker længe helten for Chelsea ude mod Zenit, men en russisk scoring i overtiden betød 3-3 og en tabt gruppeførsteplads for den engelske storklub.

Da Juventus vandt 1-0 hjemme over danskerklubben Malmö FF samtidig, skulle Chelsea brug en sejr for at vinde gruppen og dermed undgå risikoen for at trække hold som Real Madrid og Bayern München i ottendedelsfinalen.

Men det mislykkedes.

Den danske forsvarsspiller Andreas Christensen spillede hele kampen for Chelsea, der generelt leverede en af sæsonens ringere præstationer.

Werner var hurtigt ude og gav London-klubben en drømmestart, da han gjorde det til 1-0, inden uret havde rundet to minutter.

Scoringen blev dog en sovepude for gæsterne, som overlod det meste af initiativet til russerne.

Efter 38 minutter udnyttede Claudinho et godt indlæg til at heade udligningen ind, og bare tre minutter efter blev Andreas Christensen og Chelsea-defensiven atter spillet.

En stikning på grænsen til offside sendte Sardar Azmoun alene igennem med målmand Kepa Arrizabalaga. Angriberen rundede keeperen og lagde bolden ind til 2-1.

Med Juventus' 1-0-føring sat ind af Moise Kean hjemme mod Jon Dahl Tomassons Malmö samtidig skulle Chelsea bruge alle tre point, hvis førstepladsen skulle fastholdes.

Efter lidt over en times spil var Werner igen på spil for Chelsea. Denne gang var han arkitekten bag et flot gennemspillet angreb.

Han endte selv med bolden alene foran Zenit-keeperen, hvor han lagde den på tværs til Romelu Lukaku, som gjorde det til 2-2 i et tomt mål.

Knap ti minutter senere var russerne dog tæt på at gå i front igen. Målscorer Sardar Azmoun sendte et flot hovedstød mod mål, men med en feberredning helt nede ved jorden lykkedes det Kepa Arrizabalaga at forhindre scoringen.

Med fortsat 1-0 i Torino skulle Chelsea bruge en sejr. Og den troede Timo Werner givetvis, at han sørgede for fem minutter før tid.

Han modtog bolden i feltet med ryggen til mål, tog et træk til siden og huggede fladt bolden ind til 3-2.

I fire minutters tillægstid smed englænderne dog det hele på gulvet. En skidt clearing på et indlæg havnede hos Magomed Ozdoev, som med en flot halvflugter klappede bolden op i hjørnet til 3-3 og sendte gruppesejren til Italien og Juventus.

