Kæmpe CL-kaos: Kamp aflyst igen

Champions League-kvalifikationskampen mellem færøske Klaksvík og slovakiske Slovan Bratislava er for anden gang på to dage blevet aflyst

Fredag aften klokken 19 skulle Klaksvík fra Færøerne have taget imod Slovan Bratislava fra Slovakiet i én kamp om videre deltagelse til Champions League-kvalifikationens anden runde.

Kampen skulle oprindeligt være spillet onsdag, men blev aflyst, da en fra gæsternes hold var smittet med coronavirus. Hele holdet blev derfor sendt i karantæne. Klubben sendte i stedet sit andethold til at spille kampen, men nu er den kamp også blevet aflyst.

Ifølge det færøske medie in.fo er en spiller på andetholdet også blevet testet positiv for coronavirus.

Hos Slovan Bratislava vækker beslutningen om aflysningen undren.

- Vi har gjort alt for at få kampen til at blive spillet. Det er vigtigt at understrege, at UEFA har aflyst kampen, men endnu ikke har besluttet, hvad der vil ske derefter, siger Slovan Bratislavas direktør Ivan Kmotrík Jr. til klubbens hjemmeside.

- Vi venter på yderligere nyt fra UEFA, som bør informere os i de kommende timer. Indtil videre er kampen officielt aflyst.

- Vi vil gerne understrege endnu en gang, at vi har opfyldt alt, hvad UEFA-protokollen kræver, og at vi har haft nok spillere med negative test klar til at spille kampen.

UEFA, der er turneringsarrangør, har endnu ikke meldt noget officielt ud på deres hjemmeside. Der står blot holdets to startopstillinger.

