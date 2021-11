Kæmpe forløsning

Den seneste tid har bestemt ikke været sjov for FC Barcelona, men tirsdag aften fik klubben oprejsning.

På udebane mod Dynamo Kiev vandt FC Barcelona med vikartræneren Sergi Barjuan på sidelinjen en vigtig 1-0 sejr i Champions League.

Dermed vinder Barcelona for anden gang over den ukrainske modstander inden for et par uger, og dermed er klubben noteret for seks point i gruppen.

Det var stjernefrøet Ansu Fati, som igen viste, hvorfor han betragtes som det næste store supertalent, der afgjorde sagerne med sit kraftfulde skud i anden halvleg.

Endelig fik Barcelona en sejr. Foto: Ritzau Scanpix

Ansu Fati huggede til en lidt tilfældig bold nær straffesparkspletten, og Kievs målmand havde ikke en chance for at reagere på forsøget.

Ansu Fati har over lang tid døjet med flere forskellige skader, og han missede også weekendens kamp mod Alaves.

Tirsdag aften slog han dog til og gav FC Barcelona en sejr, som i sidste ende kan vise sig livsvigtig i forhold til det videre avancement fra gruppen.

I samme gruppe vandt Bayern München hele 5-2 over Benfica, og tyskerne er dermed sikre på at gå videre fra gruppen.

Se Fatis scoring i afspilleren.