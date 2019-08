Kæmpe hæder: Liverpool-stjerne slår Messi og Ronaldo

Liverpools forsvarsspiller Virgil van Dijk løb med hæderen torsdag, da han blev kåret som bedste spiller i den forgangne sæson i Champions League.

Det skete i forbindelse med, at der blev trukket lod til gruppespillet til denne sæson, og en masse priser blev løbende uddelt og herunder altså prisen med navnet Uefa Men's Player.

I slaget om at blive den bedste spiller faldt valget altså på van Dijk foran stjernerne Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Liverpool nåede hele vejen til at løfte pokalen 1. juni, da klubben i en ren engelsk finale besejrede Tottenham 2-0 i Madrid.

- Jeg må takke mine holdkammerater, for uden dem, havde jeg ikke opnået, hvad jeg har opnået. Det har været en lang rejse, og jeg er meget stolt over at få dette trofæ, siger Virgil van Dijk ifølge AFP.

Han er den første forsvarsspiller, der bliver kåret som den bedste spiller, siden prisen blev født i 2010/11-sæsonen.

Hos kvinderne blev Lucy Bronze kåret til årets spiller, efter at hun med Lyon vandt Champions League.

Danske Christian Eriksen var nomineret til prisen som bedste midtbanespiller, men her faldt valget på unge Frenkie de Jong, der spillede for Ajax i den forgangne sæson i turneringen.

Denne sommer skiftede Frenkie de Jong til FC Barcelona.

