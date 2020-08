Kæmpe kaos: Flere kampe aflyst

Aflysninger på grund af corona vælter ind over Champions League og Europa League, og det ser ud til at sende mestrene fra Færøerne i kløerne på storhold, mens også hold fra Gibraltar går videre

Den nye sæsons Champions League og Europa League er allerede i gang, og noget tyder på, at vi kommer til at se en række klubber løbe ind i overraskende exit grundet coronavirus.

I sidste uge blev kampen mellem Drita og Linfield aflyst på grund af coronasmittede spillere hos hjemmeholdet fra Kosovo, og da kampen ikke kunne nå at blive spillet inden næste runde, så blev Drita taberdømt med 0-3.

Nu har to yderligere aflysninger ramt kvalifikationen til Champions League og Europa League.

Storhold venter for færøske mestre

Onsdag aftens Champions League-kamp mellem KI Klaksvik fra Færøerne og Slovan Bratislava er ramt af corona.

Slovakisk radio kunne tirsdag aften fortælle, at en spiller og en leder var testet positive med coronavirus og havde milde symptomer.

Resten af truppen rejste til Færøerne for at spille Champions League, men ifølge det færøske medie in.fo og flere færøske journalister, så er kampen nu aflyst.

- Breaking. Hele Slovan Bratislavas hold er på Færøerne sendt i karantæne grundet coronavirus.

- Kampen er aflyst. Onsdag vil UEFA beslutte, hvad der nu skal ske, skriver journalisten Sigurjon Einarsson på Twitter.

- Nu står det klart, at kampen ikke vil blive spillet, lyder det fra mediet in.fo.

Det færøske medie peger på, at KI Klaksvik, der har den tidligere Esbjerg-spiller Jesper Brinck i truppen, nu har vundet uden kamp og derfor er klar til næste runde i Champions League, hvor det schweiziske storhold Young Boys venter i en udekamp på onsdag på kunstgræsset i Bern.

Young Boys har de seneste fire sæsoner været i europæiske gruppespil - heraf en enkelt gang i Champions League-gruppespillet.

Flere færøske journalister skriver om sagen og kalde det 'kæmpe nyheder for færøsk fodbold', og der spekuleres i, at KI Klaksvik vil tjene millioner på avancement i det såkaldte 'mesterspor' i Champions League-kvalifikationen.

Aflysningen på Færøerne er endnu ikke meldt ud på de to klubbers hjemmesider, men når det sker, så bliver det den anden inden for et døgn.

Også aflysning i Europa League

Tirsdag aften skulle Lincoln Red Imps fra Gibraltar nemlig have taget imod FC Prishtina fra Kosovo i Europa League, men kampen blev aflyst, da otte spillere fra gæsterne var testet positive med coronavirus.

- Gibraltars myndigheder tillod ikke kampen at finde sted, skriver FC Prishtina på Twitter.

FC Prishtina havde stadig 14 spillere kampklar i truppen, og det er mere end UEFAs krav på 13 spillere, men alligevel tillod de lokale myndigheder ikke kampen.

Delegationen fra FC Prishtina er rejst hjem i nat.

- Efter at have rejst mere end tre timer med charter ankom truppen til 'Adem Jashari'-lufthavnen i Pristina.

- Alle spillere har det godt, og overraskende nok føler ingen symptomer. I morgen klokken 9 testes holdet igen, lyder det fra klubben.

Da vinderen allerede torsdag i næste uge skal spille hjemme mod Union Titus Pétange fra Luxembourg, så bliver det svært at nå at spille kampen, så hvis UEFA følger reglerne fra sidste uge, så bliver FC Prishtina taberdømt, og Lincoln Red Imps fra Gibraltar er sensationelt videre i turneringen.

Endnu har ingen danske hold været i aktion i Champions League, men onsdag aften afgøres det, om FC Midtjylland skal til Montenegro eller Bulgarien i deres kamp - og begge lande er på grund af corona blandt de nationer, som det danske udenrigsministerium fraråder at tage på ikke-nødvendige rejser til...

