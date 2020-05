Kæmpe mystik: Storklub i CL-brøler

Genoptagelsen af fodboldens Champions League har stået hen i det uvisse igennem hele coronapausen.

Men lørdag kunne Lyons klubpræsident, Jean-Michel Aulas, fortælle, at Lyon skal møde Juventus på udebane 7. august.

Endelig afklaring. Og så ikke alligevel ... Søndag dementerer Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) historien.

- Intet er besluttet endnu, overhovedet intet, siger en UEFA-talsmand ifølge nyhedsbureauet dpa.

Forskellige datoer bliver i øjeblikket drøftet, men ingen datoer ligger fast, lyder det.

Lørdag lød Lyon-præsidenten ellers sikker i sin sag.

- Vores kamp imod Juventus er blevet bekræftet til at skulle spilles 7. august. Den vil blive spillet i Torino uden tilskuere, sagde Jean-Michel Aulas til RTL.

Lyon vandt hjemme 1-0 over Juventus i den første af de to ottendedelsfinaler.

Champions League har ligget stille siden 11. marts, hvor halvdelen af ottendedelsfinalernes returkampe blev afviklet.

Paris Saint-Germain, Atalanta, RB Leipzig og Atlético Madrid nåede at bane sig vej til turneringens kvartfinaler, inden coronapandemien satte en stopper for turneringen.

