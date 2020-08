Kæmpe overraskelse

Lyon har som det sidste hold sikret sig plads i semifinalerne i Champions League.

Det skete via en 3-1-sejr over storfavoritterne fra Manchester City.

Efter at være gået til pause bagud 1-0 kom Manchester City tilbage i kampen og fik 1-1 - og så troede de fleste sikkert, at det bare var et spørgsmål om tid, inden de engelske favoritter kom foran.

Men indskiftede Moussa Dembélé ville det anderledes. To gange lynede han, og så måtte Pep Guardiola og co. vinke farvel til en semifinale mod Bayern München.

