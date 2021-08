Kæmpe ros: Symbolet på succes!

Jon Dahl Tomasson leverede noget af et svendestykke, da Malmö FF tirsdag aften bankede sig vej ind i denne sæsons Champions League-gruppespil.

Svenskerne gik hele vejen fra første kvalifikationsrunde, hvor Riga blev besejret, inden også HJK Helsinki, Rangers og senest Ludogorets måtte forlade turneringen på bekostning af Jon Dahls tropper, der indebær Lasse Nielsen, Anders Christiansen, Jonas Knudsen og Søren Rieks.

Noget af en præstation af Malmö FF, der dermed er klar til Champions League-gruppespillet for tredje gang i klubbens historie.

Manden bag overraskelsen er danske Jon Dahl Tomasson.

Det mener i hvert fald Expressens velansete fodboldskribent Daniel Kristoffersson. Han giver i høj grad æren til den danske cheftræner for, at Malmö FF igen har taget et skridt ud i Europa og kalder Jon Dahl Tomasson symbolet på Malmös præstation.

- Han har taget mange modige beslutninger i sin relativt korte tid i klubben. Han har kørt sit eget løb og fået støtten til det af sportschef Daniel Andersson. Samtidig har han fået resultaterne med sig.

- Han har en gruppe af spillere, der er villig til at kæmpe for ham. Han har fået Malmö FF til at blive mere sammensvejset end nogensinde før, skriver Daniel Kristoffersson i sin klumme på expressen.se.

Jon Dahl har dirigeret Malmö FF i Champions Leagues gruppespil. Foto: Andreas Hillergren/Ritzau Scanpix

Den svenske fodboldskribent tilegner særligt Jon Dahl Tomassons mentalitet og ro æren for, at MFF har fået opfyldt drømmen om et lukrativt, europæisk gruppespil på højeste hylde.

- Han er MFF's egen 'Ice Man'. Danskeren har oplevet store kampe som spiller. Meget større end den imod Ludogorets tirsdag. Og han har været rolig omkring det hele, siden MFF indtrådte i Champions League-kvalifikationen.

- Selvfølgelig viser han også følelser, men han tager de store kampe og vanskelige situationer som det mest naturlige i verden. Hans ro og mentalitet har fået MFF til vise en mental styrke, man aldrig har haft før. Den danske mentalitet og ro har virkelig spredt sig, lyder roserne om Jon Dahl Tomasson.