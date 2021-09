Kæmpe sensation: United dukket

Young Boys Bern sejrede i fem minutters overtid mod et Manchester United-mandskab, der tidligt var blevet reduceret til ti mand

Der stod malet 'sensation' over det hele, da Manchester United helt uventet tabte 2-1 til Young Boys Bern i første Champions League-kamp.

Ikke mange havde levnet det schweiziske hjemmehold store chancer i opgøret på Stadion Wankdorf i Bern, men en stædig insisteren og en United-udvisning hjalp godt til.

Det startede dog helt efter bogen: Med at Cristiano Ronaldo stjal billedet.

Det gjorde han allerede inden kickoff, hvor den portugisiske angriber formåede at sende en kvindelig kontrollør i dørken, da et upræcist langskud ramte hende lige i hovedet.

Cristiano Ronaldo skød en kontrollør ned under opvarmningen.

Ikke en optimal opladning for Ronaldo - men det skjulte han nu meget godt.

For selvom portugiseren var stort set usynlig i kampens start, kunne han efter blot 13 minutter få målnettet til at blafre. Eller faktisk nåede bolden ikke så langt, men over stregen kom den da.

Landsmand Bruno Fernandes smækkede fra venstre bolden ind i feltet med en 'Mæhle'-yderside, og Ronaldo firsttimede den ind mellem benene på David von Ballmoos i Young Boys-målet.

Bolden krydsede lige nøjagtig målstregen, og Ronaldo blev noteret for sit Champions League-mål nummer 135.

Ronaldo var på pletten og bragte planmæssigt Manchester United foran.

Ikke noget spektakulært mål, men jo altså nok til at sikre gæsterne en god start.

Pludselig sad Manchester United på det hele, og det lignede tidligt et spørgsmål om, hvor stor udebanesejren skulle blive.

Men tingene blev vendt på hovedet ti minutter inden pausen, da Aaron Wan-Bissaka stemplede Christopher Martins Pereira over anklen og derefter prompte blev præsenteret for det røde kort af dommer François Letexier.

Pludselig fik hjemmeholdet tro på sagerne, og det var allerede minuttet efter tæt på en udligning, da Christian Fassnacht knaldede bolden tæt forbi David de Geas mål.

Schweizerne skulle dog få deres forløsning efter et stormløb i anden halvleg.

United-defensiven var blevet kørt mør efter 20 minutter, hvor Meschack Elia sendte bolden ind fra højre. Christopher Martins Pereira hoppede over, og så kunne Nicolas Moumi Ngamaleu udligne.

United var på hælene, og manager Ole Gunnar Solskjær pillede Ronaldo ud. Nu skulle det ene point trods alt sikres - men først skulle en baneløber lige eskorteres ud.

En baneløber stjal kortvarigt billedet i Bern. Foto: Denis Balibouse/Reuters/Ritzau Scanpix

Og så ... i fem minutters overtid kortsluttede indskiftede Jesse Lingaard. United-stjernen sendte en aflevering tilbage mod de Gea, men den blev opfanget af Jordan Siebatcheu, der bragte hjemmepublikum i ekstase med sin scoring til 2-1.

Et sensationelt resultat for de undertippede schweizere, der dermed stryger til tops i Gruppe F.