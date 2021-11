Kæmpe skuffelse

Billet nummer to til Champions Leagues ottendedelsfinaler bliver i gruppe E først uddelt på sidste spilledag.

Bayern München har for længst sikret sig avancement, og tirsdag kunne FC Barcelona gøre det samme.

Det krævede en sejr hjemme over Benfica, men det endte med et point til hver efter 0-0 og en udskudt afgørelse af, hvem der går videre i Champions League.

Det har begge hold mulighed for. To point adskiller dem i spansk favør inden sidste runde.

Her skal Barcelona møde Bayern München, der ikke har noget at spille for, mens Benfica står over for Dynamo Kiev, der har udspillet sin chance for at gå videre - både i Champions League og til Europa League.

Barcelona kom hurtigt ud af startblokken i Xavi Hernandez' blot anden kamp som cheftræner. Benfica blev sat under pres på Camp Nou, hvor regnen silede ned.

Men skarpheden manglede for Xavis tropper, der ellers kom til fine muligheder. Midtvejs i første halvleg begyndte Benfica så at bide fra sig.

Først stod Marc-André ter Stegen det rigtige sted på stregen, så han kunne parere et hovedstød, og få øjeblikke senere bankede Nicolás Otamendi bolden ind via overliggeren.

Barcelona kunne dog ånde lettet op, da dommeren dømte, at bolden - mens den var i luften - på hjørnesparket kort forinden havde været ude over baglinjen på vej ind i feltet, så scoringen blev annulleret.

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Kort før pausen krøllede 18-årige Yusuf Demir et skud på overliggeren i den anden ende.

Underholdningen fortsatte i anden halvleg. Begge hold bød sig til offensivt, men målene udeblev altså.

Det så ellers ikke sådan ud, da Barcelonas Ronald Araujo prikkede bolden i mål med små ti minutter tilbage. Uruguayanerens jubel blev dog afbrudt af linjedommerens hejste flag for offside.

Dybt inde i tillægstiden kunne Benfica have kastet en spand kold vand i hovedet på Barcelona-spillerne, men en styg afbrænder af Haris Seferovic fastholdt nullet på måltavlen.

Tidligere tirsdag tog Bayern München, der har sikret sig førstepladsen i gruppen, sin femte sejr i lige så mange kampe, da Dynamo Kiev blev slået med 2-1.