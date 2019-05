Kæmpe triumf: Liverpool gennembanket på Camp Nou

Høj puls, sved på panden og fugtige håndflader. Og det var bare som seer!

Det første semifinaleopgør på Camp Nou osede af lækker fodbold, vanvittigt tempo og to hold, der for alt i verden var klar til at vise netop deres kvaliteter frem. Og det gjorde de.

Lionel Messi stod for et helt igennem fantastisk frisparksmål, der gjorde det mere end svært for Liverpool at komme i finalen.



Glædeligt gensyn

De tidligere Liverpool-spillere Philippe Coutinho og Luis Suarez skulle for første gang nogensinde op mod deres gamle klub.

Men det var ikke noget, der virkede til at tynge især Suarez, der var fyr og flamme. Han lignede som vanlig en mand, der kunne have tromlet sin egen mormor over for et godt ord. Det ville ikke gøre en forskel. Hun skulle bare flytte sig.



Suarez’ sejrsvilje kom frem i flere episoder i kampen, og efter knap en halv time kom Suarez på tavlen næsten ud af ingenting. Jordi Alba lagde en flot aflevering bagom Liverpool-forsvaret, som Luis Suarez skøjtede aggressivt i mål i klassisk angriber-stil. Om han så jublede som en gal mod sit gamle hold? Selvfølgelig.

Messi og Suarez. En magisk duo sikrede 3-0-sejren over Liverpool. Foto: Ritzau Scanpix/LLUIS GENE

Men Liverpool gjorde det svært for Barcelona. De voldte problemer. Sådan var fornemmelsen hele kampen igennem. Der lurede mål lige om hjørnet i begge ender. Sadio Mané burde nok have scoret et enkelt mål i første halvleg for Liverpool, der gjorde ondt på Barcelonas forsvar på de hurtige kontraangreb, de kreerede.Men så er der selvfølgelig Lionel Messi. Det er en slidt kliche at pointere hans evner, men allerede i første halvleg strålede Messi med hårdt arbejde, lækre afleveringer og stort overblik. Og så havde han ikke engang scoret! Endnu...

For med to mål – et af dem et forrygende frisparksmål helt oppe i hjørnet – sendte han Barcelona godt på vej mod Champions League-finalen.

Liverpool-spillerne og manager Jürgen Klopp må i den grad ærgre sig gevaldigt over, at det ikke blev til mål eller endda mere på udebane. For mulighederne var der. I kampens slutfase misbrugte Mohamed Salah en kæmpe chance, der i stedet tog stolpen.

Barcelonas 3-0-sejr gør det svært for Liverpool inden returopgøret. Men englænderne kan gøre ondt på Barcelona hjemme på Anfield. Så er spørgsmålet bare, om Messi igen kan levere på en kold aften i Liverpool?



Svaret falder allerede tirsdag i næste uge.

Se også: FCM-boss uddyber kritik: 'Helt ude i skoven'

Se også: Danske stjerner fanget i historisk krise

Stjerne-keeper ramt af hjerteanfald