Kæmpe ydmygelse

Champions Leagues gruppe G blev tirsdag afsluttet med endnu et stjernetræf, da de to tophold FC Barcelona og Juventus igen stod over for hinanden.

I det første opgør mellem de to hold tidligere på sæsonen var Cristiano Ronaldo ikke med, men den portugisiske stjerne stod tirsdag igen over for sin gamle La Liga-rival Lionel Messi.

Denne gang trak Ronaldo det længste strå. Juventus fik således revanche efter nederlag i den første kamp og bankede Barcelona med 3-0.

Cristiano Ronaldo scorede to af målene, begge på straffespark. Amerikanske Weston McKinnie stod for det sidste.

Dermed slutter både Juventus og FC Barcelona med 15 point i toppen af gruppen og tager de to billetter til knockoutrunderne. Italienerne går videre som gruppevinder på grund af en bedre indbyrdes statistik.

Efter flere kampe i træk i startopstillingen - og en lille håndfuld mål til følge - startede Martin Braithwaite tirsdag på bænken.

Herfra kunne han i første halvleg se Cristiano Ronaldo score for Juventus på straffespark efter et lille kvarter. Cirka syv minutter senere fordoblede Weston McKinnie føringen.

Braithwaite blev sendt på banen øjeblikkeligt efter pausen, men kun cirka fem minutter senere kom han og holdkammeraterne yderligere bagud efter endnu en straffesparkscoring af Ronaldo.

Det var Barcelona aldrig i nærheden af at komme tilbage fra. Faktisk var det tættere på 4-0.

Tyrkiets præsident Erdogan fordømmer 'racistiske bemærkninger' i skandale-kamp

Eksperten guider: Han er rundens mest oplagte køb

Leander stiller skarpt: Derfor virker VAR ikke her

Debriefing fra Sakhir: Detaljen, Haas-bossen fortier