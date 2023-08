Kæresten reagerer på vanvidsmål: 'Han var overrasket'

Sárka Peková fortæller, at det kom bag på Denis Vavro, at han kunne score så langt udefra

Det fleste skulle lige forstå, hvad der egentlig foregik.

Ville Denis Vavro bare cleare bolden, eller var det et skud på mål?

Ja ja, Rakow-målmand Vladan Kovacevíc så skidt ud, men det skal ikke tage noget fra det vilde langskudsmål, der sendte FC København i Champions League.

Vavros kæreste Šárka Peková er naturligvis meget glad efterfølgende.

'Målet var fantastisk, og han leverede en top-præstation. Jeg er glad på hans vegne, fordi han fortjener det,' skriver Peková i en besked til Ekstra Bladet.

Denis Vavros kæreste var naturligvis i Parken onsdag aften og var vidne til den flotte scoring. Privatfoto

'Han forventede det ikke'

De færreste kender Vavro bedre end Peková, og hun prøver derfor også at forklare, hvad der gik gennem FCK-stjernens hoved, da han sparkede på mål så langt udefra. En scoring, der ikke kun overraskede Peková, men også Vavro selv.

'Han forsøgte at skyde for i det mindste at få et hjørnespark. Han forventede ikke, at det ville blive et så vidunderligt mål. Jeg tror, at han også selv var overrasket. Han er selvfølgelig meget glad.'

Vavro og fruen på plads i Parken til Champions League-braget i seneste sæson mod Manchester City. Onsdag var slovakken selv på banen og blev afgørende. Foto: Rune Mathiesen/Ritzau Scanpix

Scoringen bragte FCK på 2-0 samlet over to kampe. I slutminutterne fik Rakow reduceret og skulle derfor kun bruge et mål mere for at sende kampen i forlænget spilletid.

Målet udeblev dog, og FCK kan derfor se frem til mange, mange millioner kroner og en spændende lodtrækning torsdag aften kl. 18, hvor mange af de helt store klubber er med i bowlen.

