Kan ændre alt

For anden sæson i træk risikerer ottendedelsfinalen at blive endestationen for Juventus i Champions League, men et vitalt udebanemål skaber dog optimisme efter en skidt præstation i Europas fineste klubturnering.

De seneste ni sæsoners Serie A-vinder tabte onsdag første stik på udebane mod Porto med 1-2, men udgangspunktet før returkampen i Torino 9. marts havde været meget værre, hvis det ikke havde været for Federico Chiesas sene mål.

Dermed fik Juventus trods nederlaget mere ud af kampen end fortjent.

Juventus præsterede elendigt i første halvleg. Holdet skabte stort set intet fremadrettet og optrådte dertil meget sløset i forsvaret.

Det sidste kom til at koste på måltavlen allerede efter et minut. Upresset sendte Rodrigo Bentancur en hasarderet tilbagelægning til sin keeper, Wojciech Szczesny, og Portos Mehdi Taremi kunne smutte imellem og score til 1-0.

Minsandten om Juventus ikke var tæt på at gentage fadæsen senere, da Szczesny sendte bolden direkte ud til en Porto-spiller, men denne gang slap italienerne med skrækken.

Federico Chiesas scoring kan være guld værd for Juventus. Foto: Ritzau Scanpix

Først kort før pausen var Adrien Rabiot tæt på med et saksespark blandt venner og fjender, men der blev efterfølgende dømt offside.

I frustration over Juventus' indsats slog Cristiano Ronaldo ud med armene med en attitude, der sagde, 'hvad sker der?'.

Det kunne han passende gøre igen bare 25 sekunder inde i anden halvleg. For igen snorksov forsvaret i indledningen.

Trods et overtal af Juventus-spillere fik Wilson Manafá plads til at spille Moussa Marega fri til 2-0-scoring lige foran mål.

Få minutter senere måtte Szczesny hive en stor redning frem for at afværge 0-3, og siden måtte han også fiste et saksesparksforsøg over tværribben.

Juventus' muligheder var mere sporadiske, og oftest var Federico Chiesa den mest nærgående afslutter.

Derfor var det symptomatisk, at Chiesa blev manden, der sørgede for det vitale udebanemål ni minutter før tid. Adrien Rabiot sendte bolden til den bageste del af feltet, og Chiesa sparkede den ind modsat i målet til 1-2.

