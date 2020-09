Kan ende i eksklusiv klub

Kun fire klubber har tidligere præsteret det, som FC Midtjylland skal gøre for at nå gruppespillet i Champions League

FC Midtjylland bliver ofte drillet for at puste sine bedrifter op til noget, der ikke er belæg for.

Som 'verdenspremieren' på drive-in fodbold, som det viste sig, at de ikke var først med.

Men ender FC Midtjylland i Champions League, så kan de tillade sig at skyde brystet frem og slå fast, at det sker på en baggrund, som ikke mange andre klubber kan matche.

Ulvene spiller i aften det første playoff-opgør mod tjekkiske Slavia Prag på Eden Stadion. Der er returkamp i Herning næste onsdag.

Indløser FC Midtjylland billet til Champions League efter returkampen, vil ulvene slutte sig til en yderst eksklusiv gruppe af klubber, der har kæmpet sig i kongeklassen og på vejen overlevet tre runder mod seedede modstandere.

UEFA tilgodeser typisk klubber, der er vant til at spille internationalt eller kommer fra store nationer, i deres struktur. Derfor vil Champions League ofte være lukket land for klubber, der starter tidligt i kvalifikationen.

Blot fire klubber har tidligere trodset seedningen tre runder i træk for at booke plads i Champions League.

BATE Borisov var de første til at gøre det i 2008. Siden har Debrecen og Malmö FF gentaget det inden Crvena Zvezda, eller Røde Stjerne, gjorde det senest i 2018. Den serbiske klub måtte endda gennem fire kvalrunder for at nå målet, men de var seedede i første runde.

Den lange vej til Champions League Disse klubber har nået Champions League gruppespillet efter at have overlevet mindst tre kvalifikationsrunder 2020/21:* FC Midtjylland (3 runder/0 seedet), Ferencvaros (4/2), Omonia Nicosia (4/1), Molde (4/2), Maccabi Tel Aviv (4/3), PAOK (3/1)* 2019/20: Crvena Zvezda (4 runder/3 seedet), Dinamo Zagreb (3/3), Olympiakos (3/2) 2018/19: Crvena Zvezda (4 runder/1 seedet), Ajax (3/2) 2017/18: Qarabag (3 runder/2 seedet), Maribor (3/3), Apoel (3/3), Celtic (3/3) 2016/17: FC København (3 runder/2 seedet), Ludogorets (3/2), Dinamo Zagreb (3/3), Legia Warszawa (3/3), Celtic (3/3) 2015/16: Astana (3 runder/1 seedet), Malmö FF (3/1), Maccabi Tel Aviv (3/1), Dinamo Zagreb (3/3), Bate Borisov (3/3) 2014/15: Malmö FF (3 runder/0 seedet), Maribor (3/1), Ludogorets (3/2), Bate Borisov (3/3) 2013/14: Viktoria Plzen (3 runder/3 seedet), Steaua Bukarest (3/3), Celtic (3/3) 2012/13: Dinamo Zagreb (3 runder/3 seedet), Bate Borisov (3/3) 2011/12: Viktoria Plzen (3 runder/1 seedet), Apoel (3/3), Dinamo Zagreb (3/3), Bate Borisov (3/3) 2010/11: Zilina (3 runder/1 seedet), Partizan Beograd (3/2), Hapoel Tel Aviv (3/3) 2009/10: Debrecen (3 runder/0 seedet), Apoel (3/1), Maccabi Haifa (3/3) 2008/09: Bate Borisov (3 runder/0 seedet), Anorthosis (3 /1) 2007/08: - 2006/07: - 2005/06: Petrzalka (3 runder/2 seedet), Liverpool (3/3) * Kvalifikationen til grupperne 2020/21 er ikke afsluttet endnu - playoff indledes tirsdag 22. september 2020. Bemærk: Champions League-formatet blev første gang introduceret i 1991, som en turnering kun for mesterhold. De første sæsoner blot med to grupper med fire hold. Det blev gradvist udvidet, men frem til 1999, der var maksimalt to knockoutrunder før gruppefasen i Champions League. Fra 1999 og frem har klubber fra mindre nationer risikeret at skulle gennem både tre og fire knockoutrunder før at nå gruppefasen, og vejen til Champions League er gradvist blevet længere og længere for hold fra mindre nationer. Vis mere Luk

For Pione Sisto bliver mødet med Slavia Prag et gensyn med den arena, hvor han fik sit internationale gennembrud for fem år siden.

Ved U21 EM i Tjekkiet var det Pione Sisto der på Eden Stadion afgjorde åbningskampen mod værterne, da han med en stiv tå huggede 2-1 målet ind. Og Sisto er fortrøstningsfuld før mødet med de tjekkiske mestre.

Sisto scorede sejrsmålet sidst han spillede på Eden Stadion for fem år siden. Foto: Lars Poulsen

- Jeg mener egentlig, at vi ikke har det helt store pres. Det har altid været målet at spille Europa League, og det er jo sikret. Jeg tror godt, det kan hjælpe os, sagde den vævre midtbanespiller efter lørdagens kamp mod Lyngby.

- Derudover har vi et så godt hold. Slavia Prags niveau minder om Young Boys' niveau, så hvis vi kan slå dem, kan vi selvfølgelig gøre det igen.

Også FC Midtjylland-cheftræner Brian Priske er fortrøstningsfuld. Han mener, at truppens bredde bliver afgørende i et tætpakket efterår.

- Jeg føler, vi står godt rustet. Jeg er ganske godt tilfreds med bredden i truppen, og jeg håber, vi kan holde på den i resten af efteråret

- Der er ingen tvivl om, at bredden bliver vigtig. Vi har 20 kampe på lige knap 12 uger og en masse rejseaktivitet, så det er afgørende, at vi er klar til det, lyder det fra FC Midtjyllands cheftræner.

