Kaos udvikler sig: Rasende efter CL-brag

UEFA tillod, at to spillere optrådte for Ajax efter positive covid-19 test, selv om UEFA's corona-protokol udelukkede dem fra at spille i Herning. Hverken forbund eller FCM vil udtale sig i sagen

Det rumler heftigt i kulissen efter covid-19 forårsagede en forvirrende optakt til FC Midtjylland-Ajax i Champions League tirsdag.

Ajax ankom med blot 17 spillere mandag, og klubbens frustrerede træner gav på pressemødet før kampen udtryk for utilfredshed med testproceduren i forbindelse med Champions League.

Hele 11 spillere var efterladt i Amsterdam, men allerede sidst på mandagen ankom yderligere fire spillere og op til kickoff tirsdag sluttede stjernen Davy Klaassen og Maarten Stekelenburg sig til, så hollænderne stillede til kamp med en trup ved fuld styrke.

- Hvis man så mangler spillere på grund af formentlig et falsk resultat af en test, er det svært at håndtere. Det er ikke første gang, vi har haft de her problemer, men denne gang var det rigtig mange, konstaterede Ajax-træner Erik ten Hag efter kampen.

- Dette er besynderligt, siger Ajax-direktør Edwin van der Sar i dag til Algemeen Dagblad.

En sæbeopera i tre akter endte godt for hollænderne.

Erik ten Hag (th) - rasende over covid-19 bøvl. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Men intet peger mod at historien ender der.

For UEFA's protokol er udformet for at sikre rammerne omkring international fodbold er helt utvetydig: 'Hold skal sørge for, at ingen, der tester positiv, kan rejse til kampstedet eller deltage i kampen. Testresultaterne kan ikke udfordres.'

Der er undtagelser i forhold til spillere, der tidligere har haft covid-19, da virus kan spores senere, uden at udgøre smitterisiko.

Hverken Davy Klaassen eller Maarten Stekelenburg har imidlertid tidligere haft positive covid-19 test, så de indgår ikke i gruppen af spillere, der kan dispenseres for.

Davy Klaassen nåede imidlertid til Danmark og blev skiftet ind til anden halvleg, mens reservekeeper Maarten Stekelenburg sad på bænken hele kampen.

Ajax endte dermed i en væsentligt bedre position end udgangspunktet. Og de var heldigere end Shakhtar Donetsk, der måtte stille uden ti spillere mod Real Madrid for to uger siden og Dynamo Kiev manglede seks spillere onsdag aften mod Barcelona. Blandt andre Mikkel Duelund, der var ramt af Covid-19.

Algemeen Dagblad skriver torsdag, at der både i Ajax og FC Midtjylland er dybt utilfredshed med hele forløbet.

Ulvene er utilfredse med, at Ajax i flere omgange kunne flyve spillere ind, uden at informere om det, lige som uklarheden og manglende transparens fra UEFA omkring covid-19 testene hos modstanderne ikke er tilfredsstillende.

Begge klubber har ifølge den hollandske avis bedt om en redegørelse fra UEFA.

FC Midtjylland tager sig til hovedet over kampoptakten. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Ajax er rasende over det, som de opfatter som en fejlbehæftet testprocedure, som var tæt på at få stor indflydelse på nøglekampen mod FC Midtjylland.

Ekstra Bladet har forsøgt at få UEFA til at redegøre for, hvad årsagen til al forvirringen var, men Champions League-bagmændene mener ikke, at de midt i en verdensomspændende dødelig pandemi skal stå til ansvar for en bredere offentlighed.

- Vi kommenterer ikke på individuelle sager, men henviser til vores 'return to play' protokol.

Det sidste ord i affæren er formentlig ikke ytret.

FC Midtjylland har ikke ønsket at kommentere sagen.