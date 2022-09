Kasper Dolberg spås nøglerolle inden City-brag

Kasper Dolberg rykkede til Sevilla i slutningen af transfervinduet, og her har den danske landsholdsangriber indledningsvist ikke fået det nemmeste kampprogram.

Efter lørdagens 3-0-nederlag til Barcelona er det i aften således de engelske mestre fra Manchester City, som Sevilla skal op imod. Og her forventes spanierne at starte med to danskere på banen.

Sådan lyder det i hvert fald fra lokalavisen Diario de Sevilla, der i deres forventede startopstillinger har fundet plads til både Thomas Delaney og Kasper Dolberg.

Der er stor chance for, at Kasper Dolberg får en startplads mod mægtige Manchester City. Foto: Getty Images

Og mens FC København spås minimale chancer for at avancere fra gruppe G i Champions League, så kan det også blive en udfordring for Sevilla, der sandsynligvis skal konkurrere med Dortmund om andenpladsen i gruppen. Ifølge Ruairidh Barlow, der er redaktør på mediet Football Espana, kan Kasper Dolberg dog potentielt gøre forskellen for Sevilla i Champions League-gruppespillet.

- Ramon Sanchez Pizjuan kan stadig være et intimiderende stadion, når stemningen er den rette. Sevilla har en kerne af erfarne veteraner, og hvis Kasper Dolberg pludselig bliver den angriber, de har savnet, så har de chancen for at gå videre til knockoutkampene som to'er i gruppen, siger Barlow således til den engelske avis Manchester Evening News.

Kasper Dolberg har tidligere gjort livet surt for FC København, da danskeren tilbage i 2017 scorede i begge opgør, da Ajax sendte den danske klub ud af Europa League i ottendedelsfinalerne.

