Katastrofe-tæsk: Tilbyder at smutte

FC Barcelonas forsvarsspiller Gerard Pique efterlyser ændringer på alle ledder og kanter efter fredagens opsigtsvækkende nederlag til Bayern München.

Det siger han i kølvandet på kampen, der endte 8-2 til tyskerne.

- Vi bliver alle nødt til at reflektere over det her. Klubben har brug for mange forandringer. Jeg taler ikke om træneren eller om særlige spillere, jeg vil ikke udpege nogen. Men klubben har brug for strukturelle forandringer, siger han.

Der har længe været uro i Barcelona, hvor ledelsen og spillerne flere gange i løbet af sæsonen har haft sammenstød.

- Skam er nok det ord, jeg vil bruge om det her. Vi kan ikke tåle at spille på den her måde, og det er hverken første, anden eller tredje gang, at vi gør det, lyder det fra den 33-årige forsvarsspiller.

Pique er selv åben for at forlade klubben, hvis det kræves af ham.

- Hvis der er brug for nyt blod for at ændre kursen, så er jeg ikke urørlig. Jeg er den første til at smutte, hvis det er nødvendigt, fordi det virker til, at vi fuldstændig har ramt bunden, siger Pique.

Med fredagens nederlag i Champions League-kvartfinalen lykkedes det ikke for Barcelona-træner Quique Setien at hente et trofæ i denne sæson.

Han ønsker dog ikke selv at spå om sin fremtid.

- Jeg kommer ikke til at snakke om det, for jeg har kun været her et halvt år. Men eftersom det er Pique, der taler, så er der nok noget sandhed i, hvad han siger, lyder det fra den spanske cheftræner.

- Lige nu føler vi enorm frustration, og vi kan kun prøve at fokusere på fremtiden. Barcelona er en så stor klub, at det her kommer til at skade os, og der er selvfølgelig brug for forandring, siger Setien.

Mens Barcelona-spillerne nu kan gå på sommerferie efter en forlænget sæson, så er Bayern München klar til semifinalen i Champions League.

Her venter vinderen af lørdagens kvartfinale mellem Manchester City og Lyon.

Se også: Slagter Barça-stjernerne: En likvidering!

Se også: Bayern ydmyger Barcelona i CL-kvartfinale