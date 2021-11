Kender går mod AC-strømmen

Der var ikke et øje tørt på Stamford Bridge, da Chelsea tirsdag aften klaskede Juventus og sendte 'Den gamle dame' hjem til Torino med en sæk på 0-4.

Det skulle da lige være hos Andreas Christensen.

Danskeren var igen bænket af Thomas Tuchel, der får svært ved at gemme sig bag forklaringen om rotation denne gang.

Det var ellers forklaringen lørdag, da journalister ville vide, hvorfor Andreas Christensen pludselig var ude af startopstillingen til kampen mod Leicester og erstattet af Nathaniel Chalobah.

Mod Juventus valgte Tuchel dog præcis samme centerforsvar med Antonio Rüdiger og Chalobah ved siden af Thiago Silva.

Alligevel mener journalisten Adam Newson, der dækker Chelsea tæt for Football.London, ikke, at turen på bænken er en straf for kontraktspillet.

- Jeg tror ikke, at Christensens fravær i de seneste kampe er en straf. Det er ikke Tuchels stil at lade generel klubpolitik forstyrre hans hold.

- Han startede mod Burnley før landskamppausen, og jeg ville ikke blive overrasket, hvis han kommer ind mod Manchester United i weekenden, selvom Thiago Silvas og Antonio Rüdigers form gør, at der reelt kun er en plads at kæmpe om, vurderer Adam Newson, der selv skrev en artikel om Andreas Christensens fravær efter lørdagens kamp.

Andreas Christensen sad igen på bænken for Chelsea. Foto: Robin Jones/Getty Images

Han understreger samtidig, at danskeren har været en af Chelseas bedste spillere under Tuchel, og at det stramme kampprogram med garanti vil give kampe til Andreas Christensen.

Han forventer, at klubben når til enighed med danskeren om en ny kontrakt.

- Der er fortsat en forventning hos Chelsea om, at Christensen vil skrive under. Han vil blive på Stamford Bridge, klubben vil beholde ham, og det vil Tuchel også. Det er de tre vigtigste faktorer. Der vil komme flere snakke, og der vil med al sandsynlighed blive fundet et kompromis, så han forbliver Chelsea-spiller efter sæsonen, lyder det.

Medie: Ændrede krav i sidste øjeblik

Man kunne ellers godt fristes til at tro, at Andreas Christensens anspændte kontraktsituation har fået konsekvenser. I den netop overståede landskampperiode skrev normalt pålidelige The Times, at Andreas Christensens lejr pludselig havde ændret i betingelserne og ville have en treårig kontrakt i stedet for en på fem. Det skulle have rystet hovedstadsklubben.

Danskeren har ellers været fast mand i forsvaret hos Premier Leagues førerhold. Det er første gang i denne sæson, at Andreas Christensen er ude af startopstillingen to kampe i træk.

Andreas Christensen i højt humør ved Danmarks træning i Glasgow. Foto: Lars Poulsen

Indtil tirsdag havde han spillet samtlige Champions League-kampe, ligesom han kun har misset tre Premier League-kampe udover Leicester-kampen lørdag. Og de kampe faldt alle sammen med Champions League i midtugen og kan derfor forklares med rotation.

Andreas Christensen blev spurgt til situationen, da han var i Danmark med landsholdet tidligere på måneden, men han ville ikke røbe meget om detaljerne.

- Jeg nyder at spille fodbold lige nu, men jeg taler ikke om min kontraktmæssige situation. Jeg håber snart, at der kommer en afklaring på min fremtid, lød det ved den lejlighed fra Andreas Christensen, der også afviste spekulationer om, at den manglende forlænge skulle skyldes, at han ikke føler sig værdsat i Chelsea.