Kjær om fremtiden: Her vil jeg slutte karrieren

124 landskampe for Danmark og en klubkarriere i bl.a. Roma, Sevilla og AC Milan.

Simon Kjær har haft en lang og glorværdig fodboldkarriere, og onsdag aften kan han tage et stort skridt i retningen mod en Champions League-finale, når han med AC Milan møder rivalerne fra Inter i den første semifinale.

Forsvarsklippen med de lange, lyse lokker er blevet 34 år, men alderen er bestemt ikke noget, der bekymrer den danske landsholdsveteran.

- Det er en skrøne, at man er gammel, når man er 34. Det passer ikke, siger han i et interview til Viaplay.

- Jeg har mange år tilbage i fodbold. Også på topniveau. Jeg har ikke tænkt mig at stoppe lige foreløbigt.

Simon Kjær kom til den italienske storklub AC Milan i januar 2020 og vandt sidste år det italienske mesterskab.

Statistikkerne viser, at Kjær har en enorm betydning for klubben, der ganske enkelt præsterer langt bedre, når danskeren er på banen.

Og selv håber han da også at kunne blive i klubben, efter hans nuværende kontrakt udløber i sommeren 2024.

- Det er den her klub, jeg altid har drømt om at ende i. Jeg håber også på at slutte her, men ikke lige foreløbigt.

Det forventes, at Simon Kjær starter inde i aftenens Champions League-semifinale mellem de to Milan-rivaler.

