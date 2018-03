Kjær om triumf på Old Trafford: - En stor oplevelse

Stadion: Old Trafford, England

13. mar 20:45 Manchester United - Sevilla FC UEFA Champions League Stadion: Old Trafford, England Dommer: Danny Makkelie

Sevilla er i kvartfinalen i Champions League efter en udesejr på 2-1 i returkampen mod Manchester United.

Det var et Sevilla-mandskab med Simon Kjær i det centrale forsvar i hele kampen, og forsvarskrumtappen er meget tilfreds med sejren.

- Det var en stor oplevelse og en stor præstation. Vi vidste godt, at de ville komme med et tryk og stor fysik, men jeg synes, at vi stod rigtig godt imod i forsvaret, siger Simon Kjær til Viasat.

Manchester United var favorit til at gå videre, men Simon Kjær mener ikke, at det var et ufortjent resultat.

- Vi havde i begge kampe en følelse af, at vi var bedst, og jeg er bare rigtig glad for, at vi vandt, sagde Simon Kjær.

Steven N'Zonzi, danskerens franske holdkammerat, er overrasket over, at Manchester United gav de spanske gæster plads til at spille.

- Vi var lidt overrasket over, at de lod os spille så meget i starten af kampen, siger N'Zonzi til Viasat.

Med resultatet er Sevilla i kvartfinalen. Sevilla var i kvartfinalen i 1958, da turneringen hed Europa Cup for mesterhold, men det er første gang, at mandskabet er i Champions Leagues kvartfinale, og det glæder N'Zonzi.

- Vi ligger nummer fem i ligaen, og det er første gang, at klubben er i kvartfinalen, så vi må have gang i en god sæson, siger franskmanden.

Fredag finder Sevilla ud af, hvem holdet skal møde i kvartfinalen. Simon Kjær har dog ikke en favoritmodstander til næste runde.

- Alle de hold, vi kan møde, er store hold, og uanset hvad bliver næste runde sjov, siger Kjær.

Simon Kjær havde fint styr på United-spillerne. Foto: AP

