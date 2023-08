Klapper i om nem lodtrækning

Normalt er det sådan, at jo længere, et hold når i en turnering, desto stærkere bliver modstanderne.

Men sådan ser det slet ikke ud for vinderen af Jacob Neestrups FCK og Brian Priskes Sparta Prag.

Her venter enten polsk eller cypriotisk modstand i form af Raków Częstochowa eller Aris Limassol. Ikke just nogen mastodonter i europæisk sammenhæng. Men selvom det er fastlagt, hvem der venter i kampen, hvis sejrsherre får biletten til det forjættede Champions League-gruppespil og en god sum penge i nakken, vil hverken den ene eller den anden lejr gå i detaljer om næste runde.

- Jeg har hørt om den, men helt ærligt så vil jeg ikke kommentere på det, udtaler Rasmus Falk til den fremmødte presse.

- Det er så vigtig en kamp i morgen, så det er vigtigt, at vi ikke tænker videre, og det gør jeg bestemt ikke.

Rasmus Falk stemmer i med sin cheftræner, Jacob Neestrup. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Og samme ordlyd er der over hele linjen. Ja, faktisk lader det til, at der på forhånd er blevet uddelt talepapir fra cheftræner Jacob Neestrup, for viceanføreren og trænerens udtalelse er fuldstændig på bølgelængde med hinanden.

- Jeg har ikke nogen kommentarer om dem, vi kan møde, uanset om det bliver til sejr eller nederlag, i næste runde, brummer en fåmælt Jacob Neestrup til den fremmødte presse forud for tirsdagens CL-opgør.

Vil lukke den hjemme i Prag

Faktisk lader linjen også til at være klappet af med Sparta Prag-lejren, hvor Cheftræner Brian Priske kun har de næste to uger på tallerkenen, der består af en tre-retters menu. Første kamp i Parken, en ligakamp i den tjekkiske liga og så returopgøret på hjemmebane i Prag.

- For at være helt ærlig, så fokuserer jeg ikke så meget på dem (næste rundes modstandere, red.), svarer Brian Priske, da han bliver spurgt om de mulige CL- og EL-modstandere.

- Disse to opgør er de vigtigste lige nu, og så har vi også en ligakamp imellem den næste CL-kamp i Prag.

- Så jeg har først og fremmest første kamp i Parken på sinde, og så skal vi forhåbentlig lukke den hjemme i Prag om en uges tid.

Brian Priske håber på at lukke og slukke de københavnske CL-drømme i Prag. Foto: Jens Dresling

Det er forståeligt på flere parametre, at Brian Priske håber på trække sig sejrrigt ud af duellen med FCK og sin tidligere FCK-kollega, Jacob Neestrup. For den samlede taber over to opgør overgår playoffrunden til Europa League-gruppespillet, her venter færre penge og sværere modstandere i næste runde.

For uanset hvem der vinder opgøret mellem Dinamo Zagreb fra Kroatien og AEK Athen fra Grækenland, så skal FCK eller Sparta Prag ikke komme sovende til opgøret, bare fordi det hedder Europa- og ikke Champions League.