Klar melding: - FCK på andet niveau end FCM

Manageren for The New Saints er vild med mange FCK-spillere, og han vurderer holdet som stærkere end FC Midtjylland, som han ellers tabte større til i både 2018 og 2011

PARKEN (Ekstra Bladet): 1-0 hjemme mod The New Saints sendte FC København videre i Champions League-kvalifikationen med samlet 3-0. Ståle Solbakken var glad for sit holds indsats, men også walisernes manager Scott Ruscoe var meget tilfreds med sit mandskab.

- Som jeg har sagt til mine spillere, så er der ikke mange hold, der kun taber 0-1 her. De bliver slået med to, tre og fire mål, siger Ruscoe til Ekstra Bladet.

- Vi har 0-0 ved pausen, og så kommer der et drømmeskud, som jeg ikke kan sige noget til. Det er bare et flot mål. Jeg har set FCK flere gange, og for at være ærlig, så har jeg ikke set ham tage et eneste skud før, siger Ruscoe.

Vild med Fischer, Falk, Wind og...

FC København skiftede seks spillere i forhold til weekendens kamp mod Horsens, men det tager ikke noget fra managerens stolthed over det knebne nederlag.

- Ja, de sparede nogle spillere. Jeg er glad for, at Fischer ikke spillede. Han er rigtig god og en teknisk spiller, der kunne have givet store problemer, og midtbanespilleren med nummer 33 (Rasmus Falk, red), der gik ud sidste uge, er også en excellent spiller.

- Men de har altså en god trup med unge spillere, der kommer frem. Der var en ung i venstresiden, de har Wind oppe foran, hvor gammel er han 19? 20? Puha, det fortsætter bare. Midterforsvareren er excellent. Varela er der, og højrebacken. De har et virkelig, virkelig godt hold.

Scott Ruscoe på sidelinjen i Parken onsdag aften. Foto: Lars Poulsen

- Sidste år røg I ud med 1-5 samlet mod FC Midtjylland. Hvordan vurderer du FCK sammenlignet med dem?

- Midtjylland var mere en fysisk trussel mod os. Vi havde problemer mod dem, for de er det bedste hold til dødbolde i Danmark og køber spillere efter det.

- FC København er et mere teknisk hold og spiller 4-4-2, hvor Midtjylland har tre bagi. Det er forskellige formationer og stile, men jeg er bare glad for, at vi gjorde det bedre end sidste år. Hvis vi kan forbedre os hvert år med alt, hvad vi gør, så lukker vi lidt af det hul, der er meget stort.

Manageren peger på, at det var den bedste europæiske indsats under ham.

- Spillerne gav deres maksimale. Ingen havde en offday, men vi havde bare ikke nok mod sådan en kvalitetsmodstander.

- Der var et stort publikum, et fedt stadion, en god modstander med mange landsholdsspillere, og de dominerer ligaen. Vi har selv set FC Midtjylland på første hånd, og FC København er på et andet niveau end Midtjylland.

- Sidste år tabte vi 0-2 hjemme og 1-3 ude. Vi tabte kun 0-1 ude her og 0-2 hjemme efter et staffespark, så kredit til spillerne og ros for, at vi forsøger at spille god fodbold, siger Ruscoe, der dog anerkender, at hans hold manglede kvaliteter på den sidste tredjedel.

Studieophold hos FCM

Walisernes hjemmbane har kun plads til 2.000 tilskuere, så det var stort at spille foran mere end 12.000 larmende FCK-fans på Danmarks nationalstadion.

- Nogle af dem har spillet for 25-30.000, og det er noget som det i dag, de vil. Vi har også flere spillere, der stadig har chancen for at spille på et højere niveau, og jeg sagde, at de ikke skulle frygte noget, og de gjorde det godt, siger manageren, der kender mere end almindeligt til dansk fodbold.

- Jeg var med som spiller mod FC Midtjylland i 2011, og jeg var manager mod dem sidste år, og jeg har også været på studieophold hos FC Midtjylland, så jeg kender lidt til dansk fodbold.

- Der er mange stærke, fysiske spillere med god teknik. Og så er der gode stadions, og selv de dårlige hold i ligaen kan spille med og lave overraskelser, siger Ruscoe.

FCK kommer i gruppespillet

Den 41-årige manager er lidt af en klublegende med 326 førsteholdskampe på klubbens midtbane, inden han overtog trænerposten i 2017. Og han er også medlem i den walisiske ligas Hall of Fame.

Han spår FC København gode chancer for at spille sig forbi Røde Stjerne samt endnu en modstander, så man ender i Champions League-gruppespillet.

- De har været der før, og har en fantastisk træner. De er godt drevet, og du kan se, hvordan de ønsker at spille. De fraviger det ikke meget med to angribere i en 4-4-2. De har en meget god chance, og jeg håber de gør det godt i denne sæson i Europa, siger manageren.

Nu kan han og The New Saints se frem til at møde enten bulgarske Ludogorets eller islandske Valur i Europa League-kvalifikationen, mens den hjemlige liga først starter 16. august.

