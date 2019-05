Klopp bekræfter: Profil er klar

Han har misset de seneste kampe, heriblandt returkampen mod Barcelona, men Champions League-finalen bliver ikke et anliggende uden Roberto Firmino.

Den brasilianske angriber vendte for mere end en uge siden tilbage på træningsbanen, og her er det gået så godt, at Jürgen Klopp nu kan melde ham helt klar til kamp mod Tottenham. Dog vil Liverpool-manageren ikke ud med, om det også munder ud i en startplads.

- Ja, han er klar. Han er fit, og han har trænet. Han burde have det fint. Om han starter? Det vil jeg kun fortælle, hvis Pochettino afslører hele sin startopstilling.

I fraværet af Roberto Firmino er det især Divock Origi, som har fået chancen i Liverpool-offensiven, og den belgiske angriber har betalt tilbage med mål mod Barcelona.

Champions League-finalen bliver fløjtet i gang klokken 21.00 lørdag aften.

