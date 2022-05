Klopp: - Det var jeg ene om i omklædningsrummet

- Når målmanden er kampens spiller, så er der et eller andet, der går galt for det andet hold.

Det siger Liverpools manager, Jürgen Klopp, efter det engelske holds nederlag til Real Madrid i Champions League-finalen lørdag aften, hvor det spanske holds målmand, Thibaut Courtois, brillerede med en række redninger.

- Vi havde tre virkelig store chancer, som Courtois på utrolig vis reddede, siger Klopp.

Vinicius scorede kampens eneste mål, men trods skuffelsen hos Liverpool-fans opfordrer Klopp tilhængerne til at deltage i en hyldestparade søndag i hjembyen. Her vil Liverpool fremvise sæsonens to trofæer for finalesejrene i Liga Cuppen og FA Cuppen.

I Premier League sluttede Liverpool på andenpladsen efter Manchester City, der snuppede titlen med et forspring på bare et point.

Klopp er alligevel stolt af holdets præstation.

- Jeg føler allerede stoltheden, men jeg så, at det var jeg ene om i omklædningsrummet. Drengene skal have lidt mere tid.

- De har haft en enestående sæson, siger han og fremhæver, at både mesterskabet og Champions League blev tabt med mindst mulige marginaler.

Lørdagens opgør var en gentagelse af Champions League-finalen i 2018, som Liverpool også tabte.

Klopp er sikker på, at hans hold i næste sæson igen vil være med blandt de bedste, efter at det har spillet sig i tre finaler på fem år i Champions League.

- Forskellen mellem nu og 2018 (da Liverpool tabte 1-3 til Real Madrid, red.) er, at vi rejser os igen.

- De har en utrolig indstilling. Det er en fantastisk trup, og vi vil forsøge igen, siger han.