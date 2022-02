Klopp efter sejr over Inter: Det er stadig farligt

Jürgen Klopp er godt tilfreds med den modstandskraft, hans Liverpool-mandskab viste i 2-0-sejren over Inter i Champions League onsdag.

- Drengene, som blev skiftet ind, gjorde en stor forskel. Alle tre var virkelig, virkelig gode. Bobby (Roberto Firmino, red.) scorede, og derfra kontrollerede vi kampen og scorede også et rigtig flot andet mål - igen efter en dødbold, siger Klopp på et pressemøde efter kampen.

Indskiftede Roberto Firmino åbnede med et kvarter igen scoringen med et mål efter et hjørnespark, før Mohamed Salah kort efter lukkede med en fuldtræffer efter et frispark.

De italienske mestre har nu et svært udgangspunkt forud for returkampen, der spilles i England 8. marts.

Jürgen Klopp understreger dog, at intet er afgjort endnu.

- Det er stadig farligt. Det er halvleg og intet andet. Sådan er det i knockoutfasen - man lærer meget om en modstander.

- De spillede godt. De spillede anderledes end os.

- Det er et meget fysisk hold. De spillede mange kloge bolde. De er gode. Det ved vi godt. Vi er nødt til at være klar til anden halvleg, siger han.

Med et kvarter igen var brasilianske Firmino på pletten, da han dirigerede et hjørnespark i nettet til 1-0.

En dødbold var igen problemet for Inter med syv minutter igen. Her endte et frispark med at falde ned for fødderne af Salah, der sparkede den fladt i nettet til slutresultatet 2-0.

Klopp insisterer på, at Liverpools dødboldsmål ikke er en tilfældighed.

- Peter Krawietz (en af Liverpools trænere, red.) og vores analytikere kan tage æren for det, siger Klopp ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi havde ikke meget tid til at træne, men vi trænede dødbolde i går. Det kan man ikke gøre uden intensitet, så al æren skal gå til Pete (Peter Krawietz, red.) og hans drenge, tilføjer han.