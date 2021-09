Klopp hylder Simon Kjær: Må gøre en undtagelse

Det hører til sjældenhederne, at en træner hylder en af modstandernes spillere på den måde, som Jürgen Klopp har gjort i forhold til Simon Kjær.

Liverpool-manageren har simpelthen brugt sin klumme i kampprogrammet til aftenens Champions League-opgør mellem Liverpool og AC Milan til at rose Simon Kjær i høje toner over den stærke reaktion, han viste i Parken, da Christian Eriksen kollapsede.

Simon Kjær stormede frem fra sin position på den modsatte banehalvdel for at komme Eriksen til undsætning.

- Jeg vil normalt fokusere på mine egne spillere frem for modstanderens, men i aften må jeg gøre en undtagelse. I aften er det muligt, at Simon Kjær spiller over for os, og det er en person, som har hele fodbold- og sportverdenens respekt, skriver Jürgen Klopp i klubbens kampprogram til opgøret.

Jürgen Klopp bruger normalt spalteplads på sine egne spillere. I dagens kampprogram har han gjort en undtagelse. Liverpool-manageren hylder Simon Kjær. Foto: Hassan Ammar/Ritzau Scanpix.

Hyldesten til den danske landsholdskaptajn sker naturligvis på baggrund af den hurtige reaktion Simon Kjær viste, da Christian Eriksen kollapsede i Parken 12. juni til den første kamp ved EM mod Finland.

- Når man er i krise, indser man, hvad ægte lederskab er. Det tror jeg, at verden anerkender mere end nogensinde før, med alt hvad der foregår omkring os, siger Klopp og slår fast:

- Som millioner af andre var jeg chokeret over scenerne, der udspillede sig ved EM i sommer, da Christian Eriksen faldt om.

- Der var mange helte den aften - ikke mindst hele den utrolige lægestab på det danske landshold - på stadion og senere på hospitalet. Men Simon skinnede på sin egen måde på denne traumatiske dag, skriver Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp har enormt respekt for den handlekraft, som Simon Kjær udviste, da Christian Eriksen faldt om. Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix.

Liverpool og Milan mødes onsdag aften kl. 21.00 på Anfield i det første opgør i, hvad man kan betegne som dødens gruppe. De to andre mandskaber i gruppen er Atletico Madrid og Porto.