Klopp kommer med 'børnehaven'

Jürgen Klopp har mulighed for at spare alle Liverpool-stjernerne, når den sidste, ligegyldige gruppekamp spilles onsdag i Herning

Glem Mohamed Salah, glem Sadio Mané, Fabinho, Firmino og Diogo Jota.

Jürgen Klopp, Liverpools succesfulde manager, har for en sjælden gang mulighed for at spare de bedste spillere, når de forsvarende engelske mestre møder FC Midtjylland i den sidste gruppekamp onsdag i Champions League.

For det eneste, der står på spil, er pengepræmierne for sejr og uafgjort.

Liverpool har sikret sig førstepladsen i gruppen, og FC Midtjylland er sikker på at slutte sidst.

Derfor kan Jürgen Klopp drage til Herning og stille op med ’børnehaven’.

Liverpool-manageren har nemlig mulighed for at møde frem med en række unge, ukendte navne til opgøret, fordi de allerede er tilmeldt Champions League-listen hos UEFA.

Caoimhin Kelleher debuterede i Champions League med 1-0 sejren mod Ajax. Han kan meget vel få pladsen onsdag i Herning. Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix

Det betyder, at Klopp kan stille et hold, der kan se sådan ud:

Coaimhin Kelleher – Neco Williams, Rhys Williams, Billy Koumetio, Kostas Tsimikas

På midtbanen kan det også virke både ungt og lidt tyndt. Men det kan se sådan ud:

Leighton Clarkson, Elijah Dixon-Bonner, Luis Longstaff.

Helt i front kunne det sagtens blive: Takumi Minamino, Divock Origi og Curtis Jones.

Af andre muligheder i front kan Jürgen Klopp også vælge at bruge unge spillere som Liam Millar og Layton Stewart.

Neco Williams stod for oplægget, da Liverpool vandt 1-0 over Ajax. Han kan sagtens få genvalg som højre back onsdag i Herning. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix.

Hovedparten af dem er fuldstændig ukendte. Ja, stopperen Billy Koumetio kan gå direkte fra klubbens U18-mandskab og ind til at debutere i Champions League.

Jürgen Klopp er formentlig tvunget til at have nogle af de store navne siddende på bænken, fordi der aktuelt er så mange skadede spillere i Liverpool, at truppen er forholdsvis tynd.

I øjeblikket er Virgil van Dijk, Allison Becker, Joseph Gomez, Thiago, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain og Xherdan Shaqiri ude med skader.

Klopp bekræfter: Stjerne ude i op til to uger

Klopp overrasker: - En af de største CL-aftener

Klopp overrasker: - En af de største CL-aftener Knæskade koster Liverpool-stopper lang pause