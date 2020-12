Klopp skuffede Salah før FCM-møde

Liverpool var uden Jordan Henderson, James Milner, Virgil van Dijk og Georginio Wijnaldum i den sidste Champions League-gruppekamp mod FC Midtjylland for halvanden uge siden.

Og hvem vælger man så som anfører?

Mohamed Salah, hvis man spørger Mohamed Salah, men Jürgen Klopp foretrak unge Trent Alexander-Arnold, og det skuffede egypteren, fortæller han i et interview med den store spanske sportsavis AS.

- For at være ærlig var jeg meget skuffet. Jeg håbede, at jeg skulle være anfører, men det er trænerens beslutning. Jeg accepterer det, siger Salah.

Trent Alexander-Arnold var anfører mod FC Midtjylland. Foto: Jens Dresling

Da Jordan Henderson og James Milner begge var sat ud af spillet i 2018, besluttede Jürgen Klopp at lade spillerne stemme om, hvem der skulle træde til som anfører.

I den forbindelse pegede de på Virgil van Dijk og Giorginio Wijnaldum, men ingen af de fire var med i startopstillingen mod FC Midtjylland.

Derfor måtte Klopp selv placere armbindet, og der faldt valget altså på 22-årige Trent Alexander-Arnold frem for den ældre og mere erfarne Mohamed Salah.

Mohamed Salah scorede Liverpools eneste mål i kampen mod FC Midtjylland. Foto: Claus Bonnerup

Trods skuffelsen lykkedes det dog Salah at komme på måltavlen, da han scorede Liverpools føringsmål i kampens første minut. Opgøret endte 1-1.

Liverpools førstevalg som anfører, Jordan Henderson, kom på banen i anden halvleg og overtog ved den lejlighed bindet fra Trent Alexander-Arnold.

