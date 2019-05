Klopp: UEFA gambler med fodboldspillet

Champions League-finalen i år kommer til at være et rent engelsk opgør, når Liverpool og Tottenham tørner sammen i finalen i verdens største klubturnering på Wanda Metropolitano i Madrid.

Selvom glæden over at være nået finalen er stor, så er Liverpool-manager Jürgen Klopp meget kritisk overfor planlægningen. Champions League-finalen ligger nemlig den 1. juni, mens der bare fem dage efter, den 6. juni, er semifinaler i UEFA Nations League, hvor blandt andre England er med.

- Alle kiggede skævt til mig, da jeg sagde, at det var en dårlig idé. Og nu, stor overraskelse, har vi to engelske hold i Champions League-finalen. Hvis ikke man lærer at give spillerne bedre forhold, så kommer det til at ødelægge det her vidundelige spil, siger Jürgen Klopp ifølge GOAL.

Jürgen Klopp slår fast, at han ikke mener, at det er nationernes skyld.

- Det er ikke Gareth Southgates (engelsk landstræner, red.) fejl. At planlægge hele den her turnering og blive overrasket over, at to af de største hold når Champions League-finalen og også er involveret i Nations League, ja, det er interessant planlagt, siger Jürgen Klopp.

De øvrige deltagere ved finalerne i UEFA Nations League er Schweiz, Holland og Portugal.

Dokument afslører vilde Champions League-ændringer

Se også: Ærgerlig Klopp-succes: Koster kæmpe million-beløb