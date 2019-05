Knuser Barcelona i CL-finalen

Den franske fodboldklub Lyon er Europas suverænt bedste på kvindesiden.

For fjerde år i træk vandt holdet lørdag kvindernes Champions League med en finalesejr på 4-1 over FC Barcelona.

Norske Ada Hegerberg indtog en hovedrolle, da hun scorede hele tre gange i finalen, der blev spillet i ungarske Budapest.

Kampen var reelt afgjort efter 20 minutter på tre franske scoringer.

Lyons hollandske højrekant Shanice van de Sanden brugte efter fem minutter sin hurtighed til at sprinte til baglinjen, hvorfra hun lagde bolden på tværs til Dzsenifer Marozsán, der inde foran mål gjorde det til 1-0.

Herefter startede Ada Hegerberg sit soloshow med tre scoringer i træk før den halve time. Nordmanden demonstrerede stærke placerings- og skudevner, da hun med tre hug punkterede kampen.

Barcelona, der sluttede på andenpladsen efter Atlético Madrid i den spanske liga, havde svært ved at spille sig til de store muligheder.

To minutter før slutfløjt lykkedes det Barcelona at få pyntet på slutresultatet, da Asisat Oshoala kom på tavlen efter et kontraangreb.

I sidste sæson slog Lyon i finalen tyske Wolfsburg, der havde danske Pernille Harder som målscorer i et 1-4-nederlag. Harder scorede også to gange mod Lyon, da franskmændene i dette års turnering slog Wolfsburg to gange i kvartfinalen.

