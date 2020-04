Kobler voldsomt dødstal sammen med Liverpool-brag

Champions League-kampen mellem Liverpool og Atletico Madrid kan have ført til høje dødstal i den engelske fodboldby

Ikke nok med at Liverpool blev høvlet ud af Champions League efter mødet med Atletico Madrid den 11. marts efter et samlet 3-2 nederlag.

Kampen på Anfield kan også have været den begivenhed, der for alvor slap Covid-19 løs i Liverpool - og som indtil videre har resulteret i 246 dødsfald. Det skriver The Guardian.

Der var da også mange, der måbende så til, mens 3000 Atletico-fans tog rejsen til Liverpool fra et Madrid, der på det tidspunkt allerede var et epicenter for corona-virus, og som tilmed var delvist lukket ned.

Oven i købet var den 11. marts også dagen, hvor La Liga besluttede, at kampene i turneringen skulle spilles bag lukkede døre.

Alligevel lod UEFA Liverpool-kampen blive spillet for fulde huse. Måske med alvorlige konsekvenser.

I Liverpool var der tilsvarende på kampdagen blot noteret seks tilfælde af corona-smittede patienter, så tanken er naturligvis nærliggende.

Kan de mange dødsfald føres tilbage til Liverpool-kampen, hvor smittede madrilenere bragte sygdommen til det nordvestlige hjørne af England?

Tidligere på måneden var både byen Liverpools sundhedsdirektør, Matthew Ashton og Madrids borgmester, José Luis Martínez-Almeida på banen med beklagelser over, at kampen ikke blev aflyst, og at fansene fik lov at deltage.

Enkelte Atletico-fans bag masker på Anfield, men alligevel kan kampen have været en væsentlig del af smittespredningen i den engelske havneby. Foto: Reuters/Carl Recine

Nu ser den engelske regering gerne, at sammenhængen mellem fodboldkampen i Liverpool og antallet af smittede og døde i Liverpool bliver undersøgt.

- Jeg er virkelig ked af at høre, at så mange mennesker har været syge i Liverpool, og at så mange er døde.

- Det vil være interessant at se, hvordan sammenhængen er mellem den virus, der har cirkuleret i Spanien og den i Liverpool, lyder det fra Angela McLean, der er vicedirektør i den engelske regerings videnskabelige rådgivningsenhed.

Tidligere er Champions League-kampen mellem Atalanta og Valencia blevet kaldt en ’biologisk bombe’, der har accelereret smittespredningen.

