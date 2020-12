Kom så FCM! Dansk Europa-fremtid på spil

FC Midtjylland har alt at spille for i Champions League, hvor ulvene ellers er sikker på sidstepladsen i gruppen

Går du og tror, at FC Midtjyllands kamp mod Liverpool i Champions League onsdag aften kun har kosmetisk betydning rent sportsligt, så tager du grueligt fejl.

Jo jo, der er masser af millioner på spil for midtjyderne selv, hvis man enten slår eller spiller uafgjort mod Liverpools forstærkede ungdomshold.

Men også på vegne af dansk klubfodbold står der ualmindeligt meget på spil i Herning i aften.

Vilkårene for Superliga-holdenes fremtidige deltagelse i Europa står nemlig på spil.

Danmark blev i sidste uge overhalet af Cypern på UEFAs koefficientrangliste, der afgør hvor mange hold, de enkelte lande i fremtiden må stille med i europæisk fodbold, og i hvilke runder holdene skal indtræde i Champions League, Europa League og den ny turnering, Conference League.

Danmark ligger inden sidste puljespilsrunde nummer 15 på listen, og netop 15. pladsen er nøglen til den europæiske fremtid.

Stillingen netop nu: Position, land, point og hold tilbage: 14. Cypern 27.750 1/4

15. Danmark 27.625 1/4

---------------------------------------

16. Serbien 26.000 1/4

17. Grækenland 25.000 3/5

18. Tjekkiet 24.800 3/5

19. Schweiz 24.725 1/4 * En sejr giver to point, som så skal divideres med det antal hold, som nationen har med af deltagere. (Sejr til Cypern, Danmark, Serbien og Schweiz vil altså give 0.500 point, mens Grækenland og Tjekkiet får 0.400) * En uafgjort giver et point og skal ligeledes divideres. (Cypern, Danmark, Serbien og Schweiz får 0.250, mens Grækenland og Tjekkiet får 0.200)



Kilde: kassiesa.net

Hvorfor er 15. pladsen på koefficientranglisten så vigtig?

Kort fortalt, så beholder de danske klubhold to pladser i Champions League-kvalifikationen i 2022/23, ligesom pokalvinderen kommer i Europa League-kvalifikationen, mens to mandskaber træder ind i Conference League-kval. Sådan er det også til den kommende sæson 2020/21, og det kan der ikke ændres på, men…

Ryger Danmark uden for top 15 i år, så får Danmark i 2022/23-sæsonen kun én deltager i Champions League-kvalifikationen, nul deltagere i Europa League-kvalifikationen og tre deltagere i Conference League-kvalifikationen. En markant nedgradering…

Skal Danmark fortsat have to hold i Champions League-kvalifikationen, ville det lune evaldigt med FCM-succes mod Liverpool. Foto: Alessandro Garofalo/Ritzau Scanpix

Koefficientlisten udregnes på baggrund af klubbernes præstationer i de europæiske turneringer i de seneste fem sæsoner.

I år har været skidt dansk fodbold, da AGF, Sønderjyske og FCK alle røg ud tidligt og dermed ikke fik indsamlet særlig mange point til Danmark.

FC Midtjylland fik bonus for at komme i Champions League, men siden har det haltet med resultaterne, og kampen mod Liverpool er altså sidste chance for at høste point.

Bare en uafgjort er nok til igen at overhale Cypern, hvis Omonia Nicosia samtidig taber ude mod PSV Eindhoven i Europa League torsdag. Heldigvis er Omonia og Cypern også færdige i Europa på denne side af jul.

Værre er det, hvis vi kigger lidt længere ned ad listen og ser på de nationer, der stadig kan true Danmark.

Fjendetjek - holdene tilbage Omonia Nicosia, Cypern:

UDE af Europa League efter sidste kamp i Eindhoven mod PSV. Røde Stjerne, Serbien:

VIDERE til Europa Leagues knockoutfase. Spiller sidste gruppekamp ude mod Slovan Liberec. Skal bruge tre sejre og en uafgjort for at sende Serbien forbi Danmark p.t. PAOK, Grækenland:

UDE af Europa League med en hjemmekamp mod Granada tilbage. AEK Athen, Grækenland:

UDE af EL og skal en tur til Leicester for at møde Schmeichel og co. Olympiakos, Grækenland:

Møder Porto hjemme i Champions League og har mulighed for at slutte som treer i gruppen foran Marseille og komme i Europa League. Sparta Prag, Tjekkiet:

UDE. Møder Milan hjemme i sidste EL-gruppekamp. Slovan Liberec, Tjekkiet:

UDE. Møder Røde Stjerne hjemme i sidste EL-gruppekamp. Slavia Prag, Tjekkiet:

VIDERE i Europa League og møder Bayer Leverkusen ude i kampen om gruppens førsteplads. Young Boys, Schweiz:

Er to point foran Cluj og møder rumænerne hjemme i en kamp om videre avancement i Europa League.

Røde Stjerne fra Serbien er allerede videre til knockoutrunden i Europa League og har altså minimum tre kampe til at optjene point.

Hold fra både Grækenland, Tjekkiet og Schweiz har også mulighed for at gå videre i Europa League, men her har Danmark trods alt et forholdsvist komfortabelt forspring.

Er du forvirret?

Så bare hold med FC Midtjylland i aften mod Liverpool og sats på, at Omonia Nicosia taber på torsdag. Du behøver ikke tage ulve-trøje på, men kip alligevel lidt med dannebrog - også hvis du normalt holder med AGF, Brøndby, FCK eller en anden dansk klub.

