Komisk koks

Kris Stadsgaard kommer ikke til at vinde penge på Champions League-braget Inter-Liverpool. Det kan vi konkludere allerede inden første fløjt

Han lever nok med det.

Kris Stadsgaard fører stort over både bettingekspert Benjamin Leander og Ekstra Bladets Maya Westander i bettingkonkurrencen Ekstra Bladets '1000 på spil'.

Den tidligere fodboldspiller rammer imidlertid ikke plet onsdag aften, når Liverpool er på besøg i Milano hos Inter i Champions League ottendedelsfinalen. Det kan vi konkludere, trods kampen ikke er begyndt endnu.

Stadsgaard er på ferie og havde derfor afleveret sit bud til sine to konkurrenter. Han gætter på, at Inters Nicoló Barella får et gult kort i opgøret.

Egentlig et meget fint bud. Der er dog bare det 'men', at midtbanestjernen er i karantæne til opgøret, hvilket også går op for Leander i klippet.

Se hele den morsomme situation samt de andre bettingbud øverst.

25-årige Barella fik direkte rødt kort i gruppespillets sidste kamp mod Real Madrid, da han slog ud efter Reals Éder Militão. Se klippet her:



Onsdag aften er der kampstart klokken 21. Følg Inter-Liverpool og Salzburg-Bayern München live på ekstrabladet.dk.

Har du problemer med spil, kan du få hjælp af spillemyndigheden her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Alle afsnit af 'Agenterne' er ude nu. Hør blandt andet om Karsten Aabrinks morgen i 2002, da han blev ringet op af Stig Tøfting, der var røget en tur i detentionen.