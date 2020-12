Kommer med teenagerne

HERNING (Ekstra Bladet): Det er det største hold, der nogensinde har rørt græsset på MCH Arena, når FC Midtjylland lukker for sæsonen i Champions League. Seks gange har Liverpool hævet trofæet som vinder af verdens største klubturnering, i dag kaldet Champions League.

I den sammenhæng er det nærmest surrealistisk, at både Liverpool-manager Jürgen Klopp og FC Midtjylland-træner Brian Priske op til kampen skulle forholde sig til muligheden for den første FC Midtjylland-sejr i kongeklassen.

Men det sitrer gennem ulveflokken, at der ses en mulighed for at tage den største internationale skalp i klubbens historie.

Årsagen er oplagt. Alt peger mod, at Liverpool efter et mareridt af et efterår med masser af skader vælger at hvile alt, som de kan slippe af sted med mod FC Midtjylland.

Liverpool sikrede sig sidste uge videre avancement fra gruppespillet takket være hjemmesejren over Ajax, mens FC Midtjylland slutter sidst i gruppen.

Det betyder eksempelvis, at græske Kostas Tsimikas forventes at starte for et reservespækket Liverpool-mandskab. Samme Tsimikas skulle for knapt fire år siden hjælpe Anders Dreyer og Esbjerg med at afværge nedrykning. Han forlod klubben som nedrykker med den ringeste pointhøst af samtlige hold i Superligaen det forår.

Han forventes at få selskab af en teenager-kvartet i Liverpool-formationen – Neco Williams, Curtis Jones, Rhys Williams og Leighton Clarkson.

Det er årsagen til, at emnet FC Midtjylland-sejr pludselig ikke virker så fantasifuldt, selv om Jürgen Klopp lovede, at Liverpool ville give alt for at avancere med 15 point for første gang i klubbens historie.

Op til det første møde på Anfield var Liverpools ventede udskiftninger et emne til diskussion, da det kunne ses som mangel på respekt. Dengang forsvarede Klopp sit valg med, at han netop af respekt for FC Midtjylland måtte bruge friske kræfter.

Jürgen Klopp udtrykker respekt for FC Midtjylland. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Og respekten er atter et tema op til den sidste CL-kamp.

- Jeg ved, de tænker, at vi er en god mulighed og et stort navn. De forventer, vi laver ændringer, og de har en hjemmekamp. De kan ende på fire point, og økonomisk er en sejr i Champions League også stort. Min dårlige nyhed er, at vi kommer med alt, vi har. Vi vil gøre alt for at vinde kampen, og vi vil slutte på 15 point.

- Vi har respekt for FCM. Jeg har tænkt meget på dem, for siden søndag har jeg ikke haft andet at lave end at tænke på Midtjylland. Vi kommer, og forhåbentlig er vi forberedte, sagde Jürgen Klopp og mente FC Midtjylland kunne være stolte af CL-debuten.

- Generelt har jeg respekt for FC Midtjylland, og vi var lidt heldige med at vinde kampen på Anfield. De har kun ét point, men de har leveret gode præstationer i Champions League. De har været uheldige, men sådan er det i turneringen, man lærer på den hårde måde. Vi har alle gjort det på den svære måde. De skal være stolte af, hvad de har leveret, sagde han.

***

Forventede startopstillinger

FC Midtjylland (4-3-3): Jesper Hansen – Joel Andersson, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz, Paulinho – Jens-Lys Cajuste, Frank Onyeka, Evander – Anders Dreyer, Sory Kaba, Awer Mabil

Liverpool (4-3-3): Caoimhin Kelleher – Neco Williams, Fabinho, Rhys Williams, Kostas Tsimikas – Leighton Clarkson, Curtis Jones, Naby Keita – Takumi Minamino, Divock Origi, Diogo Jota