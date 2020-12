Han har selv været fortaler for VAR i fodbold, men nu begynder tyske Jürgen Klopp at være i tvivl, om det nu også er en god idé.

Liverpool-træneren kunne onsdag aften i Herning se sit hold være på den forkerte side af en VAR-kendelse, hvor der blev fløjtet straffespark til FC Midtjylland.

Det var nu ikke kendelsen, men derimod tiden hen mod en kendelse, Jürgen Klopp var irriteret over efterfølgende.

- Det tog bare alt for lang tid. Jeg tror - jeg har ikke set det igen - at det var den rigtige kendelse, men det var svært at sige. Det tog tre-fire minutter, og det var koldt for drengene, sagde Jürgen Klopp efter det ene point i Herning.

Tyskeren forklarer:

- Det er virkelig svært, og jeg kunne høre folk sige 'åh gud'. Det tog lang tid, og det var virkelig koldt, hvilket ikke hjalp.

- Jeg plejede at være en af dem, der sagde, at VAR var en god idé - jeg er ikke helt sikker på, at jeg ville mene det samme nu. Men nu har vi VAR.

Tyskeren er træt af tiden, der bruges på VAR. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Liverpool sluttede som tophold i puljen og ender på 13 point, mens klubben tager Atalanta med videre, efter italienerne slog Ajax i Amsterdam.

FC Midtjylland sluttede sidst med to point.

