Kvindelig kommentator lagt for had: - Totalt uacceptabelt

Det synes primært at være fordi Claudia Neumann er en kvinde, hun ikke kan kommentere Champions League-finale, mener tyske tv-seere

De tyske seere af Champions League-finalen lørdag aften havde Claudia Neumanns stemme med sig hele vejen, for den rutinerede kommentator havde fået tjansen at dække opgøret mellem Manchester City og Inter.

I sig selv egentlig ikke videre opsigtsvækkende, at en kvinde kan forholde sig til og kommentere mandesport. Og slet ikke i 2023. Og da slet ikke når man ser på Neumanns karriere, hvor hun flere gange har kommenteret slutrunder for mænd - og i øvrigt arbejdet med sport på tv i over 20 år.

Men mange mandlige seere bryder sig ikke om det. De bryder sig bare slet ikke om det.

Tidligere har hun modtaget kritik, fordi hun er kvinde, og fordi kvinder ikke ved noget om sport. Og slet ikke mandesport.

Denne gang synes kritikken online i højere grad at gå på, at hun gang på gang udtalte spillernavne forkert og i øvrigt byttede rundt på navnene undervejs.

Saglig kritik er helt fin

Hun tilføjede blandt andet i overtiden, at Simone Inzaghi, hvis Inter-mandskab jagtede det udlignende mål, gik og håbede, at kampen snart var slut. Her mente hun naturligvis hans kollega, Josep Guardiola, i City-lejren.

Claudia Neumann var en del af ZDF's VM-hold i Rusland i 2018. Her i selskab med Oliver Schmidt, Bela Rethy og Martin Schneider. Foto: Christian Charisius/AP/Ritzau Scanpix

Men der er også sexistiske kommentarer.

– Claudia Neumann er en professionel og erfaren kommentator, noget hun beviste nok en gang i Champions League-finalen. Konstruktiv og saglig kritik er helt fint. Det som derimod er totalt uacceptabelt, er niveauet af had og fornærmelser, som hun bliver mødt med, siger sportschef på ZDF Yorck Poulos til Bild.

Den tidligere landsholdsspiller for Tyskland Katja Kraus er indigneret på sit køns og Claudia Neumanns vegne:

Tykhudet

– Når Claudia Neumann sidder ved mikrofonen, mister kritikken ofte alle proportioner. Kommentering er selvfølgelig en smagssag, men når det gælder kvindelige kommentatorer, begynder afvisning allerede før det første spark. Det er ingen evaluering af indholdet, siger hun.

Det kan så diskuteres, fordi der netop denne gang har været mange kommentarer til hendes ordvalg i løbet af kampen.

I forbindelse med EM-slutrunden i 2016 modtog hun også mange hadske kommentarer og sagde i den forbindelse til Die Welt:

- Jeg kan holde det ud, jeg har en tyk hud. Men hey folk, det handler om fodbold. De fleste, der skriver, var ikke engang født, da jeg scorede mål med saksespark.

- Jeg synes, det er latterligt. Det handler ikke om sult, elendighed og menneskerettigheder. De er ikke klar over, at det sætter mig i en rolle som martyr, og det er præcis det modsatte af, hvad de ønsker, sagde hun.

Det var i øvrigt første gang nogensinde, en kvinde kommenterede en Champions League-finale for mænd...