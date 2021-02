Kynisk triumf

Efter en periode med tre nederlag på stribe i Premier League kom kriseramte Liverpool tirsdag ovenpå igen.

Englænderne nedlagde således RB Leipzig med 2-0 i den første af to Champions League-ottendedelsfinaler.

Liverpool dominerede opgøret, som på grund af coronarestriktioner i Tyskland blev spillet på neutral grund i Ungarns hovedstad, Budapest.

Leipzig var på papiret hjemmehold, og gæstfriheden var stor.

Det var således to store brølere i den tyske defensiv, der førte til de to Liverpool-scoringer, som blev sat ind af Mohamed Salah og Sadio Mané.

Den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen startede på bænken for Leipzig, men kom på banen efter 64 minutter.

De to mandskaber spiller returkamp 10. marts, og her skal Leipzig på hårdt arbejde for at nå Champions League-kvartfinalerne.

Tyskerne kom ellers frem til kampens første store chance efter fem minutter, da Dani Olmo nåede et indlæg og stangede bolden på stolpen.

Men derefter satte Liverpool sig på opgøret.

Mohamed Salah var tæt på at score, da han efter et kvarter strøg igennem Leipzig-defensiven og sendte en afslutning ind på skulderen af Peter Gulacsi i Leipzig-målet.

Ti minutter før pausefløjt sendte Roberto Firmino bolden i mål, men den havde været ude bag baglinjen, før Sadio Mané prikkede den ind til brasilianeren, som dermed fik sin scoring annulleret.

Et minut inde i anden halvleg måtte Alisson Becker i Liverpool-målet diske op med en stor redning. Christopher Nkunku brød igennem englændernes defensiv og forsøgte at tippe den over keeperen, som reagerede hurtigt.

Men det var Liverpool, der fortsat var i teten, og efter 53 minutter kom forløsningen, da Leipzigs Marcel Sabitzer koksede en bagudrettet aflevering.

Mohamed Salah opsnappede bolden og endte i en helt fri position foran mål, hvorfra han uden problemer udplacerede Peter Gulacsi.

Leipzig blev få minutter senere fanget langt fremme på banen, og da Nordi Mukiele fejlvurderede situationen totalt, fik Sadio Mané frit løb mod mål. Han var stensikker i duellen med Gulacsi og bragte Liverpool på 2-0.

Spanske Angeliño fik ti minutter før tid chancen for at bringe spænding tilbage i kampen, da han i fri position fik bolden i feltet, men han helkiksede sin afslutning.

Kort før slutfløjt sendte Hwang Hee-chan bolden snert forbi mål.

