Lægger sig fladt ned: - Undskyld

Liverpools fans var ikke årsag til det kaos og de optøjer, der opstod uden for stadion forud for Champions League-finalen mod Real Madrid tilbage i maj.

Det var ellers, hvad Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) og de franske myndigheder meldte ud kort efter balladen. Men en uvildig rapport har nu slået fast, at Liverpools fans ikke var skyld i urolighederne.

Det var arrangøren, som ikke havde styr på tingene. Kampstarten måtte udskydes 36 minutter, da Liverpool-fans ikke kunne komme ind, mens fransk politi begyndte at anvende tåregas og peberspray, så der opstod panik.

Rapportens frikendelse af Liverpools fans får nu UEFA til at undskylde. UEFA's generalsekretær, Theodore Theodoridis, siger i forbindelse med rapportens offentliggørelse:

- Især vil jeg gerne undskylde over for Liverpools fans for den oplevelse, mange af dem fik i forbindelse med kampen, og for de udmeldinger, der kom før og under kampen, som uretfærdigt gav dem skylden for den forsinkede kampstart.

Kritik fra Liverpool

Rapporten blev lækket til medierne tidligere mandag. Det mødte kritik fra Liverpools side.

- Det er enormt skuffende, at en rapport af så stor betydning, så vigtig for fodboldtilhængeres liv og fremtidige sikkerhed, bliver lækket og offentliggjort på denne måde, skriver klubben på sin hjemmeside.

Ifølge Liverpool havde man ikke modtaget rapporten, før man kunne læse om den i diverse medier.

Kampen, som det hele drejede sig om, endte også skidt for de engelske fans. Real Madrid vandt Champions League-finalen med 1-0.

