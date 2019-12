Langer ud efter Eriksen: - Han skal tage sig sammen

- Det her kan meget vel være sidste gang, vi ser Christian Eriksen starte for Spurs.

Amerikanske Forbes' analyse af onsdagens Champions League-brag i München mellem Bayern og Tottenham lagde ikke fingre imellem i vurderingen af Christian Eriksens situation efter en langt fra prangende indsats mod det tyske storhold.

Danskeren havde været anonym i lange passager af opgøret, og det i hans første start under José Mourinhos ledelse.

Journalisten Robert Kidd, der dækker europæisk fodbold for det berømte erhvervsmagasin, lægger vægt på, at det ikke er ideelt at vurdere enkeltspillere på baggrund af de 90 minutter i München, da det i hans optik var en kollektiv nedtur.

- Men det var endnu en skuffende optræden for Eriksen. Danskeren er tydeligvis på vej ud af døren. Til januar eller sommer, skriver han.

- Til tider ser han direkte uinteresseret ud. Mourinho har ikke haft ham med fra start i sine fire første kampe, og det ville sandsynligvis være bedre for alle, hvis Eriksen rejser i januar, mens Spurs stadig kan få penge for ham, skriver Kidd.

Nede og bide i græsset. Eriksens optræden i München går ikke over i historiebøgerne. Foto: Christof Stache/AFP/Ritzau Scanpix

Tottenham, der langt fra var i stærkeste opstilling, da kvalifikationen til forårets 1/8-finaler allerede var sikret inden kampen, tabte 3-1 uden for alvor at være i nærheden af de tyske værter.

Det havde givet plads til blandt andre Eriksen, Ryan Sessegnon og Giovano Lo Celso på midtbanen.

Ifølge Daily Mirrors John Cross var kampen noget, der snart bør glemmes for danskeren.

- Christian Eriksen blev bedre mod slutningen, men i lange perioder gled han ud af kampen, som hans kontrakt er ved at glide ud. De bliver nødt til at sælge ham i januar, skriver Cross.

Daily Star giver ham karakteren 5 på en skala, der spænder fra 1 til 10. I øvrigt under overskriften 'Eriksen flops'. Den behøver vi vist ikke oversætte.

Journalisten Jonathan Veal, der dækker Tottenham for PA Sport, var heller ikke imponeret over danskeren:

Genuine question: Has Eriksen been first to a 50/50 ball this season? #THFC #COYS — Jonathan Veal (@jonathandveal83) December 11, 2019

- Spillede oppe foran med Moura. Stort set ikke involveret, skriver avisen.

Samme karakter får han af ESPN - den dårligste af alle Spurs-spillere.

- Stort set anonym optræden for danskeren, der længes væk, inden han tvang Manuel Neuer til en redning i det sidste kvarter. Bliver nødt til at gøre mere, hvis han vil sikre et drømmeskifte til Real Madrid, skriver sportssitet.

Romancen er død

De to tidligere stjernespillere Peter Crouch og Darren Fletcher sad hos henholdsvis BT Sport og BBC Radio 5 Live og var så godt som enige i de skrevne mediers vurderinger.

- Christian Eriksens romance med klubben er slut. Han ønsker tydeligvis ikke at være der mere, kom det direkte fra Fletcher, der selv kan prale af en Champions League-titel og fem engelske mesterskaber med Manchester United.

Helt samme cv har Crouch ikke. Han har til gengæld spillet i netop Tottenham. Blandt mange klubber.

Han sad og lyttede til Mourinho, der efter kampen mente, at han havde fået mange positive ting ud af kampen og brugte følgende formulering:

- Jeg tænker mange positive ting om mange af drengene. Vigtig information for mig.

Peter Crouch nægter at tro, at det handler om Eriksen.

- Jeg tror, han beskyttede nogle af sine spillere. Han så ikke glad ud overhovedet. Eriksen var en skuffelse i dag. Han bliver nødt til at tage sig sammen og spille, kom det fra Peter Crouch.

