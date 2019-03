Lasse scorede mirakel-mål i Madrid: Det er ufatteligt

Ajax chokerede store dele af fodboldverdenen, da den hollandske hovedstadsklub tirsdag sendte de forsvarende mestre Real Madrid ud af Champions League med en samlet sejr på 5-3 i ottendedelsfinalen.

Lasse Schöne fik en hovedrolle i den hollandske triumf. Den danske landsholdsspiller scorede nemlig til slutresultatet 4-1 i tirsdagens returkamp i Madrid.

- Det var en helt fantastisk aften. Det er ikke tit, at der bliver råbt "olé" på Bernabeu (Real Madrids hjemmebane, red.), når modstanderholdet spiller bolden rundt, som der blev i slutningen af anden halvleg, siger danskeren til TV3+.

Schönes mål faldt med lidt over 20 minutter tilbage af kampen, da han med et drøn af et frispark slukkede madrilenernes håb om at gå videre.

- Jeg så, at målmanden stod i det korte hjørne. Jeg kan ikke sige, at det var meningen, at den skulle gå ind, men jeg håbede selvfølgelig, siger Schöne, der ikke er klar til at kalde det karrierens flotteste scoring.

- Det er selvfølgelig specielt at score her, men jeg har været så heldig at score mange gode mål i min karriere.

Målscoreren til 1-0, marokkanske Hakim Ziyech, havde efter kampen svært ved at forstå, hvad han netop havde udrettet sammen med sine holdkammerater.

- 4-1 havde vi ikke regnet med. Det er ufatteligt. Vi gjorde det sammen, vi pressede godt, og fra det øjeblik, vi scorede, gik vi ikke i panik. Vi gjorde det, vi skulle for at vinde.

- Nu er vi videre, og så får vi at se, hvad der sker. Det er lige meget, hvem vi møder i næste runde, nu skal vi bare nyde resten af aftenen, siger Ziyech i et interview på TV3+.

