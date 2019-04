Laudrup med skarp kritik: Det giver ingen mening

Når man skifter ud i 88. minut, er det som regel for at bryde kampens flow og trække lidt tid.

Men Manchester City var bagud, så det var næppe tanken fra Guardiola, da han i slutminutterne bragte det tunge skyts i spil i form af Kevin de Bruyne og Leroy Sané.

Dispositionen undrede i den grad Michael Laudrup i TV3+'s Champions League-studie.

- For det første så giver det ikke nogen mening at sætte to af sådan nogle spillere ind i det 88. minut. Man må gå ud fra, at der har været en plan.

- Jeg ville have svoret til, at Mahrez skulle være taget ud. Om ikke efter de første 45, men så måske efter 55. Og så få de Bruyne eller Sané ind. Det er jeg lidt uforstående over for - for ikke at sige meget uforstående over for.

Laudrup forstod ikke City-chefens valg. Foto: Ritzau Scanpix

Preben Elkjær erklærede sig enig, men Laudrup var ikke færdig. Han var også ude efter intervieweren, der efterfølgende forpassede muligheden for at gå Pep Guardiola på klingen.

- Han stiller fem spørgsmål, og ikke et af dem går på overraskelsen i startopstillingen og hvorfor blev det sådan med udskiftningerne. To åbenlyse spørgsmål.

Hos britiske Bein Sports sad en anden dansk fodboldlegende, nemlig Peter Schmeichel. Han kunne lidt bedre forstå Guardiolas ræsonement omkring den sene indskiftning af superstjernen Kevin de Bruyne.

- Jeg tror, han prøver at lade ham glide langsomt ind på holdet. Han har været inde og ude siden skaden. Han ser givetvis de Bruyne som en nøglespiller i den resterende del af sæsonen, så han vil have ham langsomt tilbage. Jeg tror faktisk, han sparede ham.

Guardiola gav selv lidt af forklaringen efter kampen.

- Jeg besluttede mig for at bruge to defensive midtbanespillere, Fernandinho og Gündogan, for at blive mere solid. Det er ikke problemet. Jeg ved, at det er hårdt for ham (De Bruyne, red.), men vi har også en returkamp. Vi har talt om det. Det bliver afgjort over 180 minutter.

I sin tid som City-manager er den spanske mestertræner aldrig nået længere end kvartfinalen. Nu skal holdet overvinde 1-0 fra det første opgør.

Returopgøret spilles 17. april.

