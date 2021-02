Legendarisk AC-indsats: - En torn i øjet på Suárez

Manager-skiftet fra Frank Lampard til Thomas Tuchel har virkelig gavnet den danske midterforsvarer Andreas Christensen.

Fra en plads på bænken er han pludselig steget voldsomt i forsvarshierarkiet, og efter indsatsen i 1-0-sejren ude mod Spaniens nummer 1, Atlético Madrid, i den første Champions League-1/8-finale oversvømmes han nu med ros.

- Christensen leverede en legendarisk indsats mod Atlético Madrid, lyder overskriften på fansiden The Pride of London.

Her peger klummeskribenten på, hvordan danskeren for ham var Man of the Match mod Atletico.

Hos football.london rangeres han som Chelseas næstbedste spiller og får karakteren 8/10.

- Tog sig af Luis Suárez i første halvleg, og han var god til at distribuere boldene. Efter Chelsea kom foran stod han stærkt med nogle gode hovedstødsclearinger, lyder det.

Olivier Giroud får et ni-tal, mens øvrige spillere får seks eller syv.

7,5 er karakteren hos Sports Illustrated, der har danskeren som næstbedste mand efter Mateo Kovacic.

- Chelseas mest solide forsvarer på aftenen. Danskeren var en klippe bagude og lod aldrig Suárez snuse til et mål, og det var en sikker indsats, lyder det.

Andreas Christensen helt til højre var en af Chelseas bedste. Foto: DANIEL MIHAILESCU/Ritzau Scanpix

Også hos Sportskeeda.com er Christensen næstbedste mand efter Giroud. Her får danskeren 7,5.

- Den danske landsholdsspiller levede op til Tuchels tillid og leverede en fantastisk defensiv indsats. Han var en torn i øjet på Atlético-angriber Luis Suárez og sikrede, at uruguayeren ikke kom til en eneste afslutning på mål, lyder det.

Hos Westlondonsport.com er Andreas Christensen delt bedste mand med et otte-tal.

- Danskeren var stærk i luften, og afgørende nok også selvsikker med bolden. En kvalitet, der er meget vigtig, da hans kollegaer i midterforsvaret har vist mangler her, lyder det.

Også The Evening Standard har Christensen som delt kampens spiller med et otte-tal.

- Virkelig selvsikker indsats og del af Chelseas forsvar, der holdt Suárez og Felix skak det meste af kampen, lyder det.

Hos The Sun får danskeren et syv-tal på en skala til 10, og det før kun Olivier Giroud med ni og Mason Mount med otte bedre.

- God med bolden i opbygningsspillet, men han så også lidt usikker ud, når der kom pres på, lyder det.

Andreas Christensen har kontrakt med Chelsea et år mere, men menes lige nu at kigge en del på, hvordan rutinerede Thiago Silvas fremtid er i klubben.

Brasilianeren er 36 år og kender Tuchel fra PSG og vil gerne spille, til han bliver 40 år. Hans skade har dog betydet, at Andreas Christensen har grebet chancen, og med de seneste præstationer bliver det svært at bænke danskeren igen.

- Det kan ikke siges nok, hvor god Christensen har været siden Silvas skade. Har ikke sat en fod galt i nogen kamp, og han fortjener at blive i de startende 11, når Silva kommer tilbage, lyder det fra en af de mange positive fans.

Andre sammenligner ham med Paolo Maldini og undskylder, at de tidligere har kritiseret ham, mens andre igen peger på, at 'sky is the limit, for danskeren.

Dansk optur: - Længe siden sidst

Store følelser: Højbjerg-besked deler vandene