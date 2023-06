Legenden siger stop: Det er vanvid

- Hvornår gør I noget?

Spørgsmålet er ikke til at tage fejl af.

Marco van Basten vil gerne se noget action fra det internationale fodboldforbunds side.

For FIFA gør intet.

- Jeg arbejdede for FIFA i 2017 (2016-2018, red.), fordi I bad mig hjælpe med at gøre fodbolden bedre. Mere spændende og mere fair. Men efter to år havde jeg set nok: FIFA gjorde stort set ingenting. Nu fem år senere er fodbolden i endnu dårligere stand takket være mangel på forandring, hvilket er årsagen til, at jeg slår alarm, skriver han i et åbent brev, som avisen Algemeen Dagblad har offentliggjort.

'De ligger og ømmer sig'

van Basten var ansat som chief officer i FIFA's såkaldte Technical Development.

Han henviser til 'aggressive skuespillere med fodboldstøvler på'.

- Hver uge er vi vidner til kampe, der skriger på regelændringer. Som fan frustrerer det mig ekstremt meget. Problemet er, at fodbolden lige nu er domineret af aggressive skuespillere med fodboldstøvler på. De ligger på jorden og ømmer sig, som er de alvorligt skadede, men samtidig misser de ikke en mulighed for at protestere aggressivt mod alle dommernes beslutninger, skriver han.

José Mourinhos opførsel i Budapest er usmagelig, mener Marco van Basten. Foto: Jonathan Moscrop/AP/Ritzau Scanpix

Han henviser til den hollandske pokalfinale, hvor der stort set ikke blev spillet noget fodbold ifølge van Basten.

- Men Europa League-finalen (Sevillas sejr over Roma, red.) var endnu mere foruroligende. Jeg skiftede kanal efter 1. halvleg. Selv trænerne deltog. José Mourinhos opførsel under kampen og efterfølgende, hvor han verbalt fornærmede dommeren ved bussen er et godt eksempel. Det er vanvid, skriver van Basten.

'Nytteløst'

Og meldingen om, hvad der skal ske, er soleklar:

- Siden VM er der blevet lagt mere og mere tid til. Det er dog nytteløst, fordi afbrydelser og ødelæggelsen af kampene fortsætter ud over de 90 minutter. Effektiv spilletid er den eneste gangbare model. Det betyder, at uret kun skal tikke, når bolden er i spil.

Og så skal der være større respekt for dommerne.

Ifølge ham bør anførerne være de eneste, der er i dialog med dommeren.

- Alle andre spillere bør få gult kort med det samme. Så er det bare surt show, hvis de allerede har et gult kort. Det bør også gælde for reserverne, trænere og andre ansatte. Stop hyleriet og fokusér på at spille fodbold, skriver han.