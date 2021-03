Legenden væmmes over Chelsea

FC Porto-spillerne skal svede blod for at slå Chelsea i Champions League. Men det gør de så også, siger en gal Paulo Futre

Der findes mange grader og variationer af frustration og vrede.

Men det er indiskutabelt, at Paulo Futre forleden lå i den røde ende af skalaen.

Den portugisiske legende, der er tidligere FC Porto-mand, bevidnede, hvordan repræsentanterne fra Chelsea FC reagerede, da det stod klart, at de to klubber skal møde hinanden i Champions League-kvartfinalerne i april.

Og det morede ikke Futre.

For Chelsea-folkene var glade. Ja, de faldt faktisk hinanden om halsen.

Uanset hvor meget man har fulgt med i international fodbold i sit liv, så skal man være ualmindeligt mindrebegavet for ikke at se det som et udtryk for, at Chelsea FC på forhånd ville have solgt et par forsvarsspillere for den lodtrækning.

Men for Paulo Futre var det usmageligt.

- Spillerne fejrede det, da de hørte, at de havde trukket Porto. Det læste jeg i britisk presse, og senere ringede jeg og fik det bekræftet.

Paulo Futre til højre i selskab med landsmanden João Félix, da denne skiftede til Atlético Madrid i 2019. Til højre ses den spanske Atlético-legende Adelardo Rodríguez. Foto: Juan Carlos Rojas/AP/Ritzau Scanpix

- Da jeg hørte det over telefonen, væmmedes jeg. Og jeg ville selv give alt for at spille de kampe, sagde Futre til CMTV efterfølgende.

De skal svede blod!

Nu er Futre gået hen og blevet 55, og det er snart 34 år siden, han og Porto overraskende vandt Mesterholdenes Europa Cup i 1987.

Men målt alene på irritation og vrede skulle den gamle angriber nok kunne holde en times tid for fuld damp mod Andreas Christensen og co.

- Jeg kan love dig, at FC Portos spillere kommer til at løbe, som de aldrig har løbet før i de kampe. For ved du hvad? Chelsea tror, de allerede har vundet.

Brøler koster stjernen landskampe

- Chelsea tror, de allerede er i semifinalen. Nu må FC Portos spillere give alt, hvad de har. Jeg tror på, at Porto kan gå videre, men de skal svede blod, sagde han.

Chelsea er rigtig godt kørende for tiden. Efter Thomas Tuchel tog over 26. januar, da Frank Lampard var blevet fyret, er det kun gået en vej for Chelsea.

Uovervindelige under Tuchel

Ti ligakampe er mundet ud i seks sejre og fire uafgjorte, og der er blot lukket to mål ind.

Samtidig blev Atlético Madrid ekspederet ud af Champions League efter 1-0 og 2-0, mens Chelsea med sejre på samme cifre over Barnsley og Sheffield United har spillet sig i semifinalen i FA Cup’en.

Hvis de har en fornemmelse af, at de kan gå på vandet, er der ikke noget at sige til det.

Omvendt er der grund til at frygte FC Porto. Dels den åbenlyse: At portugiserne tilhører subtoppen i europæisk fodbold – og har gjort det med få undtagelser de sidste mange år.

Dels var det FC Porto, der sendte Juventus ud i 1/8-finalen. Og så har de i øvrigt ikke tabt en ligakamp siden 30. oktober...

Champions League-kvartfinalerne

Manchester City FC- BV Borussia Dortmund (6. og 14. april)

FC Porto-Chelsea FC (7. og 13. april)

FC Bayern München-Paris Saint-Germain (7. og 13. april)

Real Madrid CF-Liverpool FC (6. og 14. april)

La Joya fra Montijo Paulo Futre (f. 28. februar 1966) Portugisisk angriber aktiv 1983-1998 Paulo Futre foran Marokkos Mustapha El Bitaz ved VM i 1986. Foto: AP/Ritzau Scanpix Optrådte for storklubber som Sporting, FC Porto, Atlético Madrid, Benfica, Olympique Marseille og AC Milan. Spillede 41 kampe og scorede seks mål for Portugal 1983-1995 - og deltog i VM-slutrunden i Mexico i 1986. På grund af sit eminente venstreben, sine forrygende driblinger og målnæse, blev han sammenlignet med Diego Maradona. Futre var dog ofte hårdt ramt af skader og stoppede karrieren som 32-årig. Fik kælenavnet La Joya, der betyder ædelstenen.

