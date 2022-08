Legestue: FCM skilt ad

FC Midtjylland og Arbejdernes Landsbank gik tirsdag aften sammen om en stor gave til FC Midtjyllands fans, som kunne åbne for TV Midtvest og se ulvene spille Champions League-braget mod Benfica i flimmeren.

Gaven endte med at blive et af den slags larmende trommesæt, som irriterende onkler giver til dine børn, så de kan smadre løs på det i dit hjem det næste lange stykke tid …

For FC Midtjylland faldt fuldstændig sammen i Lissabon og har med et nederlag på 4-1 reelt udspillet sin rolle i dette års Champions League.

Pione Sisto pyntede på resultatet med et iskoldt panenka-straffespark i slutfasen.

Pione pyntede på resultatet i Portugal. Foto: Miguel A. Lopes/Ritzau Scanpix

Heldigvis har midtjyderne allerede sikret sig et gruppespil i Europa League, når FCM tirsdag får overstået opgaven mod Benfica … I Randers … Fordi der er VM i ridesport på MCH Arena!

Så er det sgu også fair nok, at Randers låner sin hjemmebane til FCM …

Afklapsningen i Portugal tog paradoksalt nok sin begyndelse efter et godt FCM-kvarter. Men ved 1-0-scoringen blev midtjydernes mangler udstillet.

Uprøvede Oliver Sørensen smed bolden væk på midten, og så sendte superstjernen David Neres ellers Nikolas Dyhr på røv og albuer, inden brasilianeren lagde bolden ind i panden på Goncalo Ramos.

Goncalo Ramos var en værre linselus med sit hattrick. Foto: Patricia de Melo Moreira/Ritzau Scanpix

På dette tidspunkt kunne man som dansker stadig klynge sig ved håbet om, at der var tale om en tilfældighed efter den fornuftige FCM-indledning …

Der var intet tilfældigt over Benficas udklassering af FC Midtjylland!

Særligt fordi Neres/Ramos gentog ydmygelsen i den danske venstreside efter en god halv time. Denne gang var det Juninho, der kiksede med en stivbenet Lars Olsen-tackling - altså fra slutningen af landsholdskoryfæets aktive karriere.

Den aktion fniste David Neres bare af og kørte forbi sin noget mindre dygtige landsmand, inden han igen serverede læderet lige i panden på en alt for fri Goncalo Ramos. #Nemt!

Henrik Dalsgaard blev i øvrigt slået klart i begge luftdueller mod Ramos. Denis Vavro skal måske snart til at kigge sig om efter et nyt bud på Superligaens bedste …

Enzo Fernandez hubler over sin flotte scoring til 3-0. Foto: Patricia de Melo Moreira/Ritzau Scanpix

Ret skal være ret. Benfica er et klassemandskab. På Estadio da Luz slog man i fjor Barcelona 3-0 og kom helt frem til kvartfinalen i Champions League.

Det var også rendyrket klasse, da Enzo Fernandez ramte den lige i røven med en helflugter efter han modtog bolden direkte fra et hjørnespark. En af de kombinationer man ofte ser, men som sjældent ender med andet end en højder langt forbi mål.

Enzo Fernandez var da også heldig at træffe Nikolas Dyhr med sin flugter, og alt, som Benfica rørte ved, blev til guld, mens Dyhr efterhånden med skræk kunne mindes André Rømers aften på Old Trafford i 2016 …

Det kunne være gået langt værre end 3-0 ved pausen.

Henrik Jensen dirigerede forgæves. Foto: Patricia de Melo Moreira/Ritzau Scanpix

Benfica fortsatte med at træde på ulvenes strube efter pausen, og der gik ikke længe, før Goncalo Ramos fik sit hattrick. Efter et hurtigt indkast. Alt gik for stærkt for midtjyderne.

En blanding af portugisisk uskarphed og fine aktioner fra Elias Olafsson gjorde, at ydmygelsen ikke blev større - og selvfølgelig Pione Sistos iskolde reducering på straffespark. Midtjyllands første forsøg inden for målrammen.

Lad os bare være ærlige. Det kunne sagtens være blevet både 5-1, 6-1 eller 7-1.

Jeg mener ikke, at afklapsningen i Lissabon var Henrik Jensens skyld. Slet ikke. Jeg påpeger blot, at den midlertidige cheftræner ikke skal se sig over skulderen, hvis Claus Steinlein vil have et ord med ham i Billund Lufthavn ...

