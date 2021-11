Leipzig stjæler et point i tillægstiden

Et stjernespækket PSG-hold smed i slutminutterne sejren over RB Leipzig, da et dumt straffespark blev begået. Kampen endte derfor 2-2.

Christopher Nkunku gjorde det hurtigt til 1-0, hvorefter Georginio Wijnaldum sendte PSG på sejrskurs med to mål. Til sidst kunne unge Dominik Szoboszlai dog udligne fra 11-meterpletten.

Det uafgjorte resultat betyder, at PSG dumper ned på andenpladsen i gruppen med otte point efter fire kampe. Leipzig kæmpede sig til sit første point, men ligger fortsat nederst.

Det var Leipzig, der kom bedst fra start, da Christopher Nkunku satte pandebrasken på en høj aflevering fra André Silva efter otte minutters spil.

Få minutter senere fik portugiseren chancen for selv at udbygge tyskernes føring på et straffespark, men formåede ikke at omsætte chancen til mål.

I stedet var det PSG's Wijnaldum, der først udlignede på oplæg fra Kylian Mbappé midt i første halvleg.

Fem minutter inden pausen var samme Wijnaldum på spil, da han denne gang omsatte en hjørnesparkskombination til et føringsmål.

Anden halvleg forløb uden de helt store begivenheder, indtil PSG til sidst begik et klodset straffespark, som Szoboszlai altså omsatte til mål.

I gruppens anden kamp overkom Manchester City et selvmål fra John Stones, da det engelske storhold besejrede Club Brugge med 4-1, og dermed spillede sig op på førstepladsen i gruppen med ni point.

Phil Foden åbnede kampen med et mål på oplæg af João Cancelo efter et kvarter.

John Stones var uheldig efter 17 minutter i første halvleg, mens Riyad Mahrez gjorde det til 2-1 til City ti minutter efter pausen.

Raheem Sterling og Gabriel Jesus udbyggede i anden halvleg til både 3-1 og 4-1.

Inter spillede sig op på andenpladsen i sin gruppe, da det mødte den moldoviske overraskelse Sheriff. Italiener vandt med 3-1 og har nu syv point. Tiraspol har seks point på tredjepladsen. Real Madrid fører gruppen med ni point.