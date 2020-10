Liverpool følger Atalanta og sejrer i FCM's gruppe

FC Midtjyllands Champions League-gruppe er delt i to efter første spillerunde. Samtidig med FC Midtjyllands nederlag til Atalanta onsdag aften vandt Liverpool nemlig 1-0 ude over Ajax.

Dermed har både Atalanta og Liverpool tre point efter de første kampe, mens FC Midtjylland og Ajax er placeret i bunden.

De engelske mestre skulle dog bruge en smule held for at kravle op i den gode ende af tabellen.

I Amsterdam blev et selvmål afgørende, da argentineren Nicolás Tagliafico skød i eget net i et forsøg på at cleare bolden med ti minutter til pause.

Liverpool stillede op til kampen uden forsvarsgeneralen Virgil van Dijk, som pådrog sig en slem knæskade i lørdagens Liverpool-derby mod Everton.

I hans fravær udgjorde Joe Gomez og Fabinho midterforsvaret, og sidstnævnte fik en hovedrolle sent i første halvleg.

Efter Tagliaficos selvmål var Fabinho på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, da han reddede Dusan Tadics lov over målmand Adrian på stregen og forhindrede en udligning.

Ajax havde flere gode muligheder, men marginalerne var ikke med hollænderne. Det viste sig blandt andet, da et flot spark fra Davy Klaassen ramte indersiden af stolpen og sprang tilbage i spil kort inde i anden halvleg.

Selv om Ajax sagtens kunne være taget fra opgøret med et eller flere mål på tavlen, kunne Liverpool også have lukket kampen med lidt mere koldblodighed.

I slutminutterne var det yderst tæt på, da først Georginio Wijnaldum og dernæst Takumi Minamino misbrugte store chancer mod det satsende Ajax-hold.

Den tidligere FC Nordsjælland-profil Mohammed Kudus startede på toppen for Ajax, men hans Champions League-debut blev kort. Allerede efter fem minutter røg han i græsset med en knæskade og udgik kort efter.

Det vides endnu ikke, om Kudus bliver klar til Ajax' næste Champions League-kamp. Den spilles allerede om seks dage ude mod Atalanta. Samtidig skal FC Midtjylland på besøg hos Liverpool.

Koldt på toppen: FCM hvidvasket

Komplet røvtur for dansk fodbold

Kæmpe drama: Real Madrid får skrækkelig start