Liverpool har et ben i finalen

Villarreal holdt stand i lidt mere end en halvleg, men så fik Liverpool scoret to gange i onsdagens kamp

Liverpool er godt på vej mod en Champions League-finale, efter at det engelske mandskab vandt 2-0 over Villarreal i den første af to semifinaler.

Hjemme på Anfield ramte Liverpool stolperne et par gange og brændte et hav af chancer, inden holdet endte med at få hul på spaniernes defensiv.

En scoring af angriberen Sadio Mané og et selvmål i anden halvleg betød, at Liverpool endte med et acceptabelt resultat før returkampen i Spanien i næste uge.

I første halvleg gjorde Villarreal det, holdet har gjort så godt i hele sæsonen, og som har ført det så langt i turneringen.

Villarreal forsvarede sig heroisk og holdt modstanderne fra at score. Det var samme strategi, der gav samlede og overraskende spanske sejre over Juventus og Bayern München.

I første halvleg angreb Liverpool igen og igen ned mod Villarreals mål.

Sadio Mané var tæt på flere gange, og det samme var Mohamed Salah og Luis Diaz.

Liverpool-anfører Jordan Henderson sendte et indlæg mod mål, som endte med at prelle af på stolpen efter 22 minutter.

Fem minutter før pausen hamrede Liverpools midtbanespiller Thiago Alcântara også en bold på stolpen.

Men det var først i anden halvleg, at målene kom. Der skulle et selvmål til, før Liverpool fik hul på bylden efter 53 minutter.

Det var Villarreals back Pervis Estupinan, som uheldigt fik dirigeret Jordan Hendersons indlæg i eget net.

Blot to minutter senere var føringen fordoblet. En god stikning fra Mohamed Salah blev akkurat prikket i mål af en lang tå fra Sadio Mané.

Flere mål blev der ikke scoret i opgøret, selv om Liverpool blev ved med at forsøge.

Villarreal, som ikke havde et eneste forsøg inden for målrammen, har dermed en smule håb endnu i returkampen på tirsdag.

I den anden semifinale vandt Manchester City 4-3 hjemme over Real Madrid tirsdag aften.