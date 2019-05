Liverpool-kaptajn afslører alt: Jeg fik både sprøjte og piller

Jürgen Klopp lignede en mand, der ikke helt troede på, hvad han så.

Inde på plænen tirsdag aften i Champions League-semifinalen mod FC Barcelona vred Liverpool-anfører Jordan Henderson sig i smerte, efter at han var blevet nedlagt af Clément Lenglet og lignede bestemt ikke en spiller, der kunne genoptage spillet.

Og dermed visnede Liverpools chancer for avancement til Champions League-finalen yderligere, efter de først havde tabt 3-0 på Camp Nou og siden måtte undvære både Mohamed Salah og Roberto Firmino til returkampen.

Med Henderson på vippen, begyndte selv Klopp at tvivle.

Men anføreren bed tænderne sammen. Han kom på benene og kæmpede sig til pausen, selvom det bestemt ikke så godt ud.

Og så fik de travlt i omklædningsrummet.

Det fortalte Henderson selv til Daily Mirror efter Liverpools eminente comeback.

- Jeg havde det svært, da jeg fik et skrub i knæet. Det var dødt, knæet. Lægen sagde til mig, at jeg skulle fortsætte med at bevæge det.

Artiklen fortsætter under billederne

Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

- Jeg formåede at klare mig til pausen, og så fik jeg behandling. Smertestillende. Det hele. Og det hjalp, sagde han.

- Der var en nål og nogle tabletter. Begge dele. Alt. Jeg sagde: Bare giv mig det hele, fortalte han med et bredt smil efter kampen.

Og derfor kunne han lidt lettere lunte på banen til 2. halvleg. Til stor lettelse og glæde for de mange Liverpool-fans på Anfield.

- Det lykkedes mig at komme igennem, og publikum hjalp os meget og holdt os i gang. Det var en fantastisk aften, og jeg er stolt over at have været med, sagde han.

